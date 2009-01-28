همه ساله در تامین بودجه قوه قضائیه کم لطفی می شود

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار بی اطلاعی از میزان بودجه سال آینده قوه قضائیه گفت : شنیده ها حاکی است که باز هم دولت بر اساس نیازهای دستگاه قضائیه بودجه را پیش بینی نکرده است.

آیت الله هاشمی شاهرودی طی سالهای گذشته همواره از میزان بودجه پیش بینی شده برای دستگاه قضائیه انتقاد کرده و خواستار تقویت و توجه به بودجه قوه قضائیه متناسب با افزایش فشارهای کاری بر قوه قضائیه شده است.

در لایحه بودجه سال گذشته هزار و 7 میلیارد تومان اعتبار برای دستگاه قضائی کشور تعیین شده بود که از این میزان 760 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری و 245 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی بود.

در بودجه سال 87 قوه قضائیه ، 40 میلیارد و 845 میلیون تومان برای سازمان زندانها، 2 میلیارد و 459 میلیون تومان برای دانشکده علوم قضائی، 5/19 میلیارد تومان برای سازمان بازرسی کل کشور و 773 میلیارد تومان برای دادگستری و محاکم قوه قضائیه تعیین شده بود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر به نارضایتی مسئولان عالی دستگاه قضایی درباره بودجه پیش بینی شده سال آینده قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: مسئولان دستگاه قضایی از بودجه تعیین شده ابراز نارضایتی کرده اند و آن را متناسب با برنامه های در دستور کار ندانسته اند.

نماینده مردم کرمانشاه ابزار امیدواری کرد که با حمایت مجلس بودجه متناسب با برنامه های دستگاه قضائیه به تصویب برسد.