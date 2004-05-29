هفت اسكله جديد در بندر خرمشهر ايجاد مي شود

مديركل فني و مهندسي سازمان بنادر و كشتيراني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" از ساخت هفت پست اسكله جديد در بندر خرمشهر خبر داد و گفت: مناقصه اين يروژه تا پايان خردادماه سالجاري برگزار خواهد شد.

مهندس خدامراد احمدي ميزان اعتبار اين پروژه را افزون بر 200 ميليارد ريال عنوان و تصريح كرد : اين پروژه به بخش خصوصي داخلي واگذار خواهد شد .

وي در خصوص عمليات لايروبي در اروند رود گفت: براساس قرارداد 1975 كه بين ايران و عراق بسته شد هر اقدامي در اروند رود بايد با مشاركت دو كشور صورت گيرد، از اين رو تا مادامي كه در عراق دولت پايدار تشكيل نشود نمي توان در اين منطقه عمليات لايروبي انجام داد.

وي افزود: با توجه به اين كه هنوز يك دولت پايدار در عراق تشكيل نشده است، لذا هم اكنون هر مذاكره اي با اين كشور در خصوص عمليات لايروبي در اروند رود صورت گيرد ، بنا بر قرداد 1975 خيلي جايگاه قانوني ندارد.

وي با بيان اين مطلب كه يك اعتبار100 ميليارد توماني براي لايروبي در اروند رود نياز است، تصريح كرد: هم اكنون براي اين كه كشتي ها بتوانند در اين منطقه پهلو بگيرند عمليات لايروبي تا حد ممكن صورت مي گيرد تا كشتي ها وارد گل و لاي نشوند.

احمدي درخصوص كشتي هاي مغروق در اروند رود گفت: درصورتي كه اعتبار كشتي هاي مغروق در اروند رود از سوي وزارت بازرگاني تامين شود، سازمان بنادر و كشتيراني آمادگي دارد تا كل كشتي هاي مغروق را از اروند رود خارج كند.

وي تصريح كرد: كشتي هاي مغروق سايز كوچك را خود سازمان بنادر و كشتيراني از اروند رود خارج خواهد كرد.

به گفته مدير كل فني و مهندسي سازمان بنادر و كشتيراني ، وزارت بازرگاني قرار است پنج ميليون دلار از هزينه ارزي به سازمان بنادر بدهد تا اين سازمان كشتي هاي سايز بزرگ مغروق را از اروند رود خارج كند.