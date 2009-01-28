افتتاح 5 خانه فرهنگ دانشجویی در دهه فجر / نگرانی از سهمیه یارانه ای تغذیه دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی امروز در چهل و چهارمین گردهمایی معاونین دانشجویی وزارت علوم در هتل انقلاب از انتخاب 2 نفر از معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها به عنوان نمایندگان هیئتهای مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی و انتخاب 15 نفر از آنها به عنوان بهترین معاونین دانشگاهها در امور فرهنگی، رفاهی و دانشجویی در این گردهمایی خبر داد.

وی با اشاره به مواردی که توسط معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها مطرح و مورد درخواست آنها بوده است گفت: افزایش سقف وامهای دانشجویی توسط معاونین دانشجویی درخواست شده بود که در سال جاری تحقق یافت و تخصیص بودجه برای مقاوم سازی خوابگاهها نیز در دست پیگیری است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم به اعلام نگرانی و اعتراض معاونین دانشجویی دانشگاهها از سهمیه یارانه ای تغذیه اشاره کرد و گفت: این موضوع در معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری مطرح شده و هفته آینده نیز در جلسه ای با ریاست صندوق رفاه بررسی می شود.

وی ادامه داد: صدور دفترچه اقساط به دانشگاهها نیز مراحل نهایی خود را می گذراند و نقاط ضعف در اتوماسیون برای ارائه وام های دانشجویی نیز در حال اصلاح است.

اسلامی با بیان اینکه یکسان سازی یارانه ها برای دانشجویان روزانه و شبانه نیز انجام شده است گفت: ارتقا ساختار تشکیلاتی تربیت بدنی و تجهیز آشپزخانه های دانشگاهها نیز از موضوعات مورد درخواست معاونین دانشگاهها بوده که برخی از آنها اجرایی شده به طوریکه ساخت فضاهای ورزشی نسبت به سال 83، 94 درصد رشد داشته است.

وی افزود: شعب مشاوره نیز با درصد رشد مواجه بوده و 70 هزار جلسه مشاوره برگزار شده است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم از ایجاد معاونت فرهنگی در دانشگاههای شیراز، شاهد، ارومیه و شهرکرد خبر داد و گفت: 400 هزار کتاب به خوابگاهها اهدا و 500 هزار بن کارت الکترونیکی کتاب نیز توزیع شده است.

وی همچنین از افتتاح 5 خانه فرهنگ در دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد و با اشاره به برخی دیگر از فعالیت های فرهنگی برای دانشجویان گفت: عمره دانشجویی از سال 84 تاکنون 128 درصد رشد داشته است.

اسلامی همچنین گفت: اولین جلسه مشاوره فرهنگی با اعضای هیئت علمی نیز در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می شود.