باران گل بایرن مونیخ بر سر اشتوتگارت/ پیروزی هامبورگ با درخشش "اولیچ"

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان از شب گذشته با پیروزی و صعود تیم‌های هامبورگ، شالکه، ماینتز و بایرن مونیخ به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها آغاز شد.

در جذاب ترین بازی شب گذشته دو تیم اشتوتگارت و بایرن مونیخ در حضور بیش از 55 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه "گوتلیب دایملر" به مصاف هم رفتند. این بازی جذاب و تماشایی در پایان به برتری 5 بریک بایرن مونیخ انجامید تا مدعی اصلی قهرمانی در بوندس لیگا در جام حذفی آلمان نیز شانس نخست قهرمانی باشد.

برای بایرن مونیخ در این بازی خارج از خانه باستین شون اشتایگر (14 و 54)، فرانک ریبری (16)، لوکا تونی (43) و زی روبرتو (59) گلزنی کردند و تک گل تیم اشتوتگارت در دقیقه 84 توسط ماریو گومژ وارد دروازه بایرن شد.

دیشب همچنین تیم فوتبال هامبورگ با درخشش ایویکا اولیچ از سد مهمان خود مونیخ 1860 گذشت تا به جمع هشت برتر جام حذفی باشگاه‌های آلمان صعود کند. هر سه گل هامبورگ در این بازی توسط اولیچ در دقایق 44، 79 و 85 به ثمر رسید و زننده تک تیم مونیخ 1860 نیز دانیل بیروفکا بود که در دقیقه 86 موفق به گلزنی شد.

ماینتز و شالکه دیگر تیم‌های پیروز دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان بودند که موفق شدند به ترتیب با برتری مقابل فرایبورگ و کارل زایس به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها راه یابند.

امشب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* بایرلورکوزن - انرژی کوتبوس

* دورتموند - وردربرمن

* ولفسبورگ - هانزاروستوک

* کارلسروهه - وهن