حضور 150 خبرنگار خارجی در ایران / تاکنون 33 کشور اعلام آمادگی کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزا آقا بیک ضمن بیان این مطلب افزود: ایران به عنوان میزبان بازی ها با کاروانی کامل در تمام رشته ها شرکت کرده و 567 ورزشکار خواهد داشت.

وی افزود:‌481 ورزشکار کشورمان در 17 رشته مردان و 6 رشته زنان در این رقابتها حضور خواهند داشت، همچنین در رشته جانبازان و معلولین نیز 71 ورزشکار ایران با رقبای خود پیکار خواهند کرد.

وی ادامه داد: در بخش ورزشهای زورخانه ای نیز 12 ورزشکار ایرانی حاضر خواهند شد.

آقابیک در ادامه گفت: تاکنون 33 کشور برای حضور در دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی اعلام آمادگی کرده اند، اما تلاش بر این است که 56 کشور در این دوره از بازی ها حضور یابند.

دبیر اجرایی دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی در خصوص نحوه حضور نمایندگان رسانه های خارجی در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان رسانه های خارجی بهمراه کاروان ورزشی کشور متبوع خود در این بازیها حاضر خواهند بود و ستاد بازیها نیز به شکل مستقل نمایندگان برخی رسانه ها را برای پوشش خبری این رقابتها دعوت خواهد کرد.

میرازآقابیک در خاتمه افزود: مرکز رسانه های خبری و محل استقرار خبرنگاران دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی درهتل المپیک خواهد بود و پیش بینی می شود 150 خبرنگار برای پوشش خبری در این دوره از رقابت های همبستگی کشورهای اسلامی حضور یابند.

دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی کشورمان در 3 استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی از تاریخ 24 مهر لغایت 8 آبان ماه سال آینده برگزار خواهد شد.