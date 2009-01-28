به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاح این جشنواره همچنین دکتر محسن پرویز معاون امور فرهنگی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی و تنی چند از شاعران کشور نیز حضور خواهند داشت.



این مراسم ساعت 17:30 روز پنجشنبه دهم بهمن ماه ساعت در تالار نور مشهد برگزار می‌شود.



سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار خراسان رضوی و علی معلم ‌دامغانی دبیر سومین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر از برنامه‌های تدارک دیده شده برای مراسم افتتاحیه است.



سومین جشنواره بین المللی شعر فجر از 10 بهمن تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

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