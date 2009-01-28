واکسیناسیون رایگان پنج میلیون و 500 هزار رآس دام در ایلام

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری پنح میلیون و 500 هزار رآس دام در استان ایلام علیه بیماریهای از جمله آنتروکسمی، تب برفکی، تب مالت و... با حضور 70 اکیپ عملیاتی در مناطق مختلف استان بوط رایگان واکسینه شده اند.

وی بیان داشت: در ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دو میلیون راس دام نیز در طرح واکسینه علیه بیماریهای مشترک انسان و دام مایه کوبی شده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح ضربتی کاهش مخاطرات ناشی از خشکسالی همچنان در استان ایلام ادامه دارد، خاطرنشان کرد: این طرح بطور رایگان تا پااین سال جاری در استان ایلام ادامه خواهد داشت.

پیرانی یادآور شد: دو میلیون و 70 هزار رآس دام سبک و سنگین در استان ایلام وجود دارد.