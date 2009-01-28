امسال تعداد روزهای ناسالم اصفهان دو برابر تهران بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فاطمه واعظ جوادی شامگاه گذشته در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه نمایشگاه فناوریهای سبز در اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: اصفهان در سال جاری بیش از 100 روز نامناسب داشته این در حالی است که تهران 59 روز آلوده داشته که تفریبا این تعداد دو برابر روزهای آلوده تهران است.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: تعداد روزهای ناسالم در اصفهان ضرورت انجام جدی معاینه فنی خودرو را بیش از پیش آشکار می سازد.

خودروهای قبل از سال 1380 استانداردهای زیست محیطی ندارد

واعظ جوادی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از سال 1380 به بعد خودروها استاندارد شده اند و خودروهای قبل از 80 فاقد استانداردهای لازم هستند.

وی افزود: واقعیت این است که همه ما برای حفظ محیط زیست تکلیف داریم و اصل 59 قانون اساسی نیز بر حفظ محیط زیست تاکید دارد و دولت به تنهایی نمی تواند به حفظ محیط زیست بپردازد، بلکه مردم نیز در این عرصه مسئول و پاسخگو هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: هر زمانی که به مردم صادقانه گفته شود تا در جهت منافع خودشان اقدام کنند، حرکت خواهند کرد و اکنون نیز مردم باید به سمت اصلاح ساختمان گام بردارند زیرا میزان اتلاف انرژی در بخش مسکونی بسیار بالاست.

واعظ جوادی ادامه داد: همه ساله ما با رشد مصرف انرژی در بخش خانگی روبرو هستیم لذا باید به سمت استفاده از پنجره های دو جداره، لامپهای کم مصرف و لامپهایی که جدیدا وارد بازار می شود، گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق این امر بخشی مربوط به مردم و بخشی مسئولان است، افزود: دولت برای تحقق آن ابتدا یارانه پرداخت می کند اما باید منصف بود که آیا یارانه برای این است که نفت را نسوزانیم تا چراغ بیشتری روشن کنیم.