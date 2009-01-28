چانگیرای به قدرت باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، هر چند "مورگان چانگیرای" پیش از این از بازگشت به قدرت امتناع می کرد اما فشارهای کشورهای همسایه و برخی کشورهای غربی موجب شده تا او مجددا در اندیشه بازگشت به قدرت باشد.

بر اساس آخرین خبرها از زیمبابوه، گویا چانگیرای خواستار آن شده تا وزیر کشور آتی این کشور از اعضای حزب وی انتخاب شود تا او بتواند بر نیروهای پلیس این کشور نظارت داشته باشد.

از سوی دیگر گفته می شود که مراسم تحلیف "مورگان چانگیرای" در پست نخست وزیری روز 11 فوریه ( 23 بهمن ) برگزار می شود.

این در حالی است که روز گذشته اجلاس اضطراری سران جامعه کشورهای جنوب آفریقا (SADC) برای بررسی اوضاع زیمبابوه بدون نتیجه ‌ای مشخص به پایان رسید.

بحران سیاسی در زیمبابوه با دخالت انگلیس از فروردین امسال و از زمان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و هنوز مذاکرات دو حزب زانوپی اف که حزب حاکم این کشور است با حزب جنبش تغییرات دموکراتیک ( MDC ) به رهبری مورگان چانگیرای برای تقسیم قدرت به نتیجه نرسیده است.

زیمبابوه از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 مارس با یک بحران بسیار گسترده روبرو شد. البته بعد از ماهها بحران سیاسی در زیمبابوه در نتیجه تقسیم قدرت در این کشور در 15 سپتامبر، موگابه با داشتن 15 وزیر در دولت رئیس جمهور ماند و چانگیرای با 16 وزیر نخست وزیر شد.

اما پس از تقسیم قدرت تنشهای سیاسی بازهم در زیمبابوه ادامه داشت و به خروج چانگیرای از زیمبابوه منجر شد؛ درگیری موافقان و مخالفان دولت باهم ادامه دارد و میانجیگریهای بین المللی نیز برای حل آن راه به جایی نبرده است.

تنشهای سیاسی در زیمبابوه در حالی ادامه دارد که این کشور با شیوع بیماری مهلک وبا دست به گریبان است.