بزرگراه زین الدین با تملک 1000 معارض تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عزیزی با اعلام این خبر گفت: بزرگراه شهید زین الدین که قرار است غربی ترین نقطه شهر تهران را به شرقی ترین بخش این کلانشهر متصل کند یکی از مهمترین پروژه های عمرانی شهر تهران به شمار می رود و این میزان تملک املاک معارض در پایتخت بی سابقه است.

رئیس اداره املاک و مستغلات منطقه چهار افزود: پروژه آزاد سازی معارضین این بزرگراه شامل چهار فاز است. ابتدا در فاز نخست آن که از بزرگراه امام علی (ع) تا خیابان هنگام را شامل می شود حدود 80 درصد املاک تملک شده است. در فاز دوم که از خیابان هنگام تا خیابان والائیان شامل می شود حدود 150 ملک اوقافی وجود دارد که 80 درصد این املاک نیز تملک شدند. در فاز سوم یعنی از خیابان والائیان تا خیابان سراج تمامی معارضها که حدود 140 ملک بود تملک شده و سرانجام در فاز چهارم یعنی از ادامه پل پروین تا دو راهی رهبر، 130 واحد تجاری غیرمجاز باید تملک می شد که ظرف 2 ماه گذشته با 60 درصد مالکان به توافق رسیدیم و با 40 درصد باقی مانده نیز تا پایان سال توافق می کنیم .

وی در ادامه به نحوه توافق با واحدهای تجاری واقع در این پروژه عظیم اشاره کرد و گفت: در فاز چهارم واحدی را راه اندازی کردیم که شهروندان برای توافق مجبور نباشند به شهرداری مراجعه کنند و تمام رایزنیها درمحل انجام می شود. این واحد با هماهنگی اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران راه اندازی و باعث سرعت بخشیدن به روند تملک املاک در این فاز شده است .

عزیزی یکی از مشکلات موجود در آزاد سازی معارضین این بزرگراه را وجود املاک فاقد سند ذکر کرد و گفت: حدود 60 درصد از این املاک واقع در طرح بدون سند هستند و اجرای این طرح فرصت مناسبی برای صاحبان املاک بدون سند است تا بتوانند با یک قیمت مناسب ملک خود را به شهرداری واگذار کنند و صاحب ملک سنددار بشوند.

وی افزود: تا کنون 65 میلیارد تومان برای آزاد سازی املاک این بزرگراه هزینه شده که تقریباً تمامی این مبلغ به صورت نقدی به شهروندان پرداخت شده است و برای تملک معارضهای باقی مانده نیز حدود 50 میلیارد اعتبار مورد نیاز است.