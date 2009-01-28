دکتر محمدعلی آذرشب استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام راحل فقط معلم نبود، بلکه عارف هم بود، معلم با زبان، درس و بحث مطالب را ارائه می کند عارف با سلوک و عملش به مردم درس می دهد. امام خمینی با رفتار و با موضع گیریهایش به مردم درس داد و مردم را تربیت کرد. در یک کلمه امام خمینی (ره) عارف است. از ذات خود رها شده و به خداوند مرتبط است. چنین موجودی زنده و زنده کننده است و آچه که امام به این ملت داد حیات بود.

مردم ایران در سایه امام به عزت و کرامت دست یافتند

وی در ادامه تصریح کرد: چون امام خمینی از ذات و منیت خود رها شد، با عزت بود و کسی که عزت دارد عزت می بخشد و مردم در سایه امام احساس عزت و کرامت کردند. این احساسها اساس اندیشه ها، رفتارها و شخصیت دینی است. زمانیکه انسان احساس عزت کند، در راه خدا حرکت می کند. بنابراین امام توانست با رفتار، روحیه، عرفان و رها شدن از منیت خود به امت عزت بخشیده و شخصیت داده و آنها را در راه خدا سوق دهد که یکی از مهمترین خصوصیت امام است.

دکتر آذرشب ویژگی دیگر امام خمینی را جمع بین اصالت و معاصرت خواند و افزود: اصالت به معنای ریشه دار بودن است و در منابع اصیل اسلامی یعنی قرآن و سنت و معاصرت یعنی به روز بودن و آشنا بودن با شرایط روز. گاهی افراد اصیل داریم، اما معاصر نیستند گاهی هم برعکس است.

جمع بین اصالت و معاصرت از مهمترین ویژگیهای امام است

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب گفت: امام خمینی فقیهی بود که از نظر فقاهت ریشه در اصالت اسلامی دوانده بود و از مسائل روز کاملا آگاهی داشت و به نیازهای زمانه کاملا آگاه بود؛ از این رو جمع بین اصالت و معاصرت از مهمترین خصوصیت امام راحل بوده است.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود که تمام سنتهای غلط و حصارهای مادی که انسان را از حرکت بازمی داشت مبارزه کرد و انسانها را به سمت کمال مطلق سوق داد، تصریح کرد: تأثیر فرهنگ امام نه در داخل که در خارج هم بود، در کشورهای اسلامی از نظر فرهنگی تحول بسیاری صورت گرفت؛ چرا که یکی از مهمترین پدیده های تحول فرهنگی خودباوری است که اسلام و مکتب اسلام می تواند جامعه بشری امروز ارائه کند.

رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب گفت: امام خمینی این خودباوری فردی و جمعی را ثابت کرد و مانع زورگویی قدرتهای جهان شد که باور نمی کردند جامعه جهان سوم می تواند تا صحنه بین المللی حرکت کرده، موضع داشته و مانع زورگوییهای جهان باشد.