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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

صبح امروز انجام شد؛

ادای احترام اعضای کمیته تعاون ستاد دهه فجر به مقام شامخ امام (ره) و شهدا

صبح امروز اعضای تعاون ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی متشکل از جمعی از مسئولان دستگاه های امدادی، حمایتی و مردم نهاد با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره)، نسبت به آرمان های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این مراسم باشکوه، منصور قمشه مسئول کمیته تعاون ستاد دهه فجر به اجرای برنامه های متنوعی از سوی کمیته تعاون و دستگاه های عضو این کمیته اشاره کرد و گفت: معرفی 30 روستا در سطح 30 استان، افتتاح 900 تعاونی در سه رشته تولیدی، خدماتی و توزیعی در 30 استان، افتتاح مرکز اطلاع رسانی از آخرین وضعیت روستاهای کشور در قالب بانک های اطلاعاتی، ارائه خدمات مراکز درمانی هلال احمر، بهزیستی و تامین اجتماعی به صورت ویژه در این ایام و ... از جمله برنامه های این کمیته در ایام الله دهه مبارک فجر خواهد بود.

کد مطلب 824416

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