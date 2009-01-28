به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این مراسم باشکوه، منصور قمشه مسئول کمیته تعاون ستاد دهه فجر به اجرای برنامه های متنوعی از سوی کمیته تعاون و دستگاه های عضو این کمیته اشاره کرد و گفت: معرفی 30 روستا در سطح 30 استان، افتتاح 900 تعاونی در سه رشته تولیدی، خدماتی و توزیعی در 30 استان، افتتاح مرکز اطلاع رسانی از آخرین وضعیت روستاهای کشور در قالب بانک های اطلاعاتی، ارائه خدمات مراکز درمانی هلال احمر، بهزیستی و تامین اجتماعی به صورت ویژه در این ایام و ... از جمله برنامه های این کمیته در ایام الله دهه مبارک فجر خواهد بود.
صبح امروز انجام شد؛
ادای احترام اعضای کمیته تعاون ستاد دهه فجر به مقام شامخ امام (ره) و شهدا
صبح امروز اعضای تعاون ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی متشکل از جمعی از مسئولان دستگاه های امدادی، حمایتی و مردم نهاد با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره)، نسبت به آرمان های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.
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