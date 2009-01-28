مصوبات کشاورزی سفر دولت به سمنان 65 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر میرزایی صبح امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از مجتمع گلخانه ای در جیزن گفت: در مصوبات سفر هیئت دولت، 22 مصوبه در بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه بیشتر مصوبات سفر در این بخش اجرایی شده است، گفت: برای اجرای این پروژه ها 13 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه 14 مجتمع گلخانه ای در استان از مصوبات سفر ایجاد می شود، گفت: هشت پروژه از مجتمع گلخانه ای آماده بهره برداری شده است.

به گفته میرزایی با بهره برداری از مجتمع های گلخانه ای در استان 300 هکتار زمین کشاورزی ایجاد می شود که سالانه 60 هزار تن تولیدات را در بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت.

وی از اجرای طرح نهضت صرفه جویی آب در استان سمنان خبر داد و گفت: برای حل مشکل تامین آب استان عملیات اجرای طرح نهضت صرفه جویی آب ازمحل اعتبارات خشکسالی آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یادآور شد: تاسیس 15 شرکت تعاونی تولید، 20 شرکت خدمات مشاوره ای کشاورزی، پروژه های آبخیزداری و طرح شناسنامه دار کردن اراضی از مهمترین پروژه های سفر دولت به استان در بخش کشاورزی است.

میرزایی با اشاره به اینکه مصوبه بانک ژن مرکز اصلاح نژاد شتر تورت تکمیل شده است، گفت: برای اولین بار در کشور تلقیح مصنوعی شتر و ذخیره اسپرم شتر در این بانک ژن صورت می گیرد.