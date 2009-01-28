کفاشیان، نبی و ترابیان جمعه به اصفهان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و دستیابی تیم فولادماهان به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها، عصر روز جمعه جشن قهرمانی این باشگاه در اصفهان برگزار می شود.

در این مراسم ضمن تقدیر از بازیکنان تیم فوتسال فولادماهان، جوایز و کاپ قهرمانی این تیم در مسابقات لیگ برتر توسط مسئولان فدراسیون فوتبال اهدا خواهد شد.

به منظور شرکت در مراسم جشن قهرمانی تیم فوتسال فولادماهان عصر روز جمعه علی کفاشیان، مهدی محمد نبی و عباس ترابیان رئیس ، دبیرکل و رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به اصفهان سفر خواهند کرد.

این مراسم عصر روز جمعه هفته جاری(11 بهمن ماه) در سالن پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.