سقاخانه ، پيوند بين قهوه خانه و مدرنيسم

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" طي سالهاي 1328 و 29 هجري شمسي نقاشي معاصر ايران با تلاش هاي جليل ضيا پور پا به عرصه جديدي گذاشت . اين هنرمند ، پس از پايان تحصيلات خود در دانشكده هنرهاي زيباي داشگاه تهران تحصيلات خود را در فرانسه زير نظر " آندره لوت " تكميل كرد . وي كه تحت تعليم اين مدرس فرانسوي هنر به سبك كوبيسم گرايش يافته بود در زماني به ايران بازگشت كه نبرد بين هواداران شعر كهن و نيمائيها به منتهي درجه شدت خود رسيده بود .

ضياء پور در بازگشت خود به ايران با بنيان نهادن مجله اي به نام خروس جنگي نزديك به 10 سال رهبر و پيشواي مدرنيست هاي ايران بود . تلاش هاي وي باعث شد تا نقاشي طبيعت پردازانه شاگردان كمال الملك به حاشيه رانده شود و زمينه براي برپائي نمايشگاه هاي دوسالانه نقاشي در ايران فراهم شود . اولين نمايشگاه دوسالانه نقاشي تهران در سال 1337 باعث شد تا نقاشي ايران وارد مرحله جديدي شود .اين دوسالانه با تغييراتي كه در ساختار آن اعمال شد 5 دوره برگزاري را پشت سر گذاشت . در همين جا بايد اشاره كرد كه درسال 1340 شمسي تاسيس هنركده هنرهاي تزئيني كه پس از انقلاب تبديل به دانشگاه هنر شد ، زمينه و اشتياقي دو چندان براي استفاده مجدد از منابع تصويري و هنرهاي تجسمي ايراني درنقاشي معاصر بوجود آورد كه به پايه گذاري سبكي به نام نقاشي سقا خانه منجر شد .

هنرمندان سبك سقاخانه در آثار خود به استفاده از نقش مايه هاي تصاوير مذهبي چاپي عاميانه ، نقش و نگارهاي موجود روي علم ها و كتل هاي مراسم عاشورا ، نقوش حك شده روي ضريح ها و درهاي اماكن مقدس همانند امام زاده ها وسقاخانه ها ، نقش مهر ها ، سنجاقها و تكه سفالهاي دوران باستان و نگاره هاي نمد ها ، ترمه ها و اشياي قديمي و باطل السحرهاو تعويذ ها و طلسم ها پرداختند و به اين ترتيب به بازنمائي مدرن شده همان نقش مايه هائي پرداختند كه درآثار هنرمندان مكتب قهوه خانه بارها و بارها تكرار شده بود .

از اين منظر نقاشي سقاخانه نوعي تاثير گيري از نقاشي قهوه خانه منتها با جلوه اي كاملا متفاوت را از خود نشان مي دهد . در واقع زمينه شروع اثر در هر دو سبك يكي است منتها نقاشان قهوه خانه به روايت داستان هاي مربوط به حماسه كربلا ، شاهنامه و ... متمايل اند اما نقاشان سقاخانه به بازگوئي شكل هاي بصري آن .