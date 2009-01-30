وسوسه‌ تغییر خط فارسی باطل است/ فرهنگستان رسم الخط یکسان مشخص کند

محمود عابدی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: زبان عالیترین و برترین نشانه هویت یک قوم محسوب می‌شود که نشر و اشاعه آن در طول تاریخ به قدرت آن قوم به ویژه قدرت اقتصادی و سلطه فرهنگی متکلمان وابسته است و متاسفانه کسانی که امروز به زبان فارسی تکلم می‌کنند از نظر قدرت اقتصادی ضعیف هستند برای همین زبانشان هم به حاشیه رانده شده است.

راهی جز احیاء و معرفی فرهنگ و ادبیات فارسی متناسب با نیازهای عصر جدید نداریم

عابدی در ادامه خاطرنشان کرد: تنها پشتوانه ما در جهان معاصر فرهنگ و ادبیات فارسی است که برای گسترش و توسعه زبان فارسی می‌توان از آن سود جست. اگر حامیان و هواداران زبان بخواهند زبان را تقویت کنند و قلمروش را گسترش دهند راهی به جز احیاء و معرفی فرهنگ و ادبیات فارسی ندارند منتها این فرهنگ باید متناسب با نیازهای عصر جدید به نسل امروز منتقل شود.

مصحح کتاب "روضه الانوار" خواجوی کرمانی تصریح کرد: برای ارتقای زبان باید عناصر فرهنگی ماندگار خود را که با فرهنگ اسلام در آمیخته شناسایی کرد و به روز درآورد به گونه‌ای که در داخل و خارج از کشور پاسخی به نیازهای فرهنگی نسل امروز جهان داشته باشد.

وی گفت: مثلا چیزی که باعث شده بخشهای فرهنگی غرب به مثنوی توجه کنند مسائلی است که مولانا برای تسلای روح آشفته و نابسامان انسان امروز بیان می‌کند. این مسائل بخشی از گنجینه‌های فرهنگی ماست. همه فرهنگ متعالی ما در مثنوی خلاصه نشده بلکه در دیگر آثار گرانسنگ ادبیات ما هم وجود دارد که با احیا و به روز کردن آنها می‌توان زبان را هم توسعه داد.

وسوسه‌ تغییر خط فارسی باطل و بیهوده است

عابدی با اشاره به پیشنهاد برخی از روشنفکران ایرانی مبنی بر تغییر خط فارسی افزود: این نوع وسوسه‌ها در طول تاریخ ما به ویژه بعد از مشروطه همیشه وجود داشته ولی در شرایط کشوری چون ایران باطل و بیهوده است، خطوط چینی و ژاپنی سخت ترین خط جهان است ولی این خط مانعی برای گسترش زبان این کشورها نبوده است.

وی اظهار داشت: امروز نخبگان زبان فارسی، نهادهای فرهنگی و فرهنگستان در رأس آنها باید با برنامه ریزیهای راهگشا مسیر رشد زبان فارسی را هموار کنند و همانها هستند که باید به سوالهایی از قبیل تغییر خط پاسخ دهند. اگر چه در اشاعه فرهنگ یک قوم زبان در درجه اول قرار می‌گیرد اما خط هم حامل بخشی از فرهنگ یک قوم است که با تغییر آن فرهنگ آن قوم هم از بین می‌رود.

به ترجمه آثار فاخر فرهنگی‌ بیشتر بها دهیم

مصحح آثاری چون نفحات الانس جامی با بیان اینکه مترجمان ادبی با ترجمه آثار ادبی به زبانهای دیگر می‌توانند موجب اشاعه زبان فارسی شوند یادآور شد: اگر آثار فرهنگی ما به زبانهای دیگر ترجمه شود مخاطبانی که به این فرهنگ علاقمند می‌شوند به سمت یادگیری زبان فارسی تمایل پیدا می‌کنند چرا که شناخت دقیق پیام و محتوای این آثار در گرو زبان است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این دنیا عرصه فرهنگی به جزایر مختلفی تقسیم شده است که در آن بعضی کشورها در رشته‌های مختلف از ما جلوترند و منابع اولیه علمی در اختیار آنهاست ولی این شرایط نباید ما را دچار خودباختگی کند با احیاء فرهنگ و زبان فارسی می‌توانیم مسیر توسعه را زودتر طی کنیم.

فرهنگستان برای پیشرفت زبان فارسی رسم الخط یکسانی مشخص کند

وی در ادامه با بیان اینکه زبان فارسی زایاست و مترجمان ما امروز به خوبی بر این توانایی واقفند ‌افزود:‌ مترجمان ایرانی که منابع علمی خارجی را به زبان فارسی ترجمه می‌کنند هم به زبان مبداء و هم به زبان مقصد آشنایی کاملی دارند و با تکیه بر این توانایی مجدانه برای اصلاحات خارجی معادل فارسی می سازند، واژه هایی که توسط مترجمان آثار علمی ساخته شده در نوع خود بسیار خوب است و موجب غنی و بارور شدن زبان فارسی می شود.

این پژوهشگر آثار عرفانی در پایان افزود: ترجمه در غنی‌تر کردن و بازپروری زبان مفید است منتها باید فرهنگستان زبان و ادب فارسی در رأس مترجمان قرار گیرد و برای اصلاحات علمی خارجی معادل فارسی بسازد و برای پیشبرد زبان رسم الخط فارسی یکسانی را مشخص کند.