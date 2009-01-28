مذاکرات چند جانبه با کره شمالی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون در ادامه پیگیری مذاکرات را برای آمریکا حیاتی دانست.

وزیر خارجه آمریکا گفت : سیاست اتخاذ شده در دوره ریاست جمهوری بوش در قبال کره، در دوره ریاست جمهوری اوباما ادامه خواهد داشت.

کلینتون در ادامه امکان مذاکرات مستقیم میان آمریکا و کره شمالی را رد نکرد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی هنوز به نتیجه نرسیده است. گفتنی است، دولت آمریکا پس از شکست آخرین تلاشها برای وادار کردن کره شمالی به پذیرش خواسته های خود، در بیانیه ای از کشورهای مذاکره کننده در مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح پیونگ یانگ خواست از صدور سوخت به این کشور خودداری کنند.

در پی این درخواست آمریکا، کره شمالی هشدار داد که اگر کمک واشنگتن و دیگر اعضای گروه شش جانبه در زمینه ارسال سوخت به این کشور به تاخیر بیفتد، پیونگ یانگ هم روند خلع سلاح هسته ای خود را کند خواهد کرد.

کره شمالی توافق کرده بود تا در قبال دریافت امتیازات و مشوقهایی، تسلیحات هسته ای خود را برچیند، اما پس از آنکه این کشور راکتور "یونگ بیون" خود را تعطیل کرد؛ آمریکا از خارج کردن نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم خود خودداری کرد که این مسئله خشم کره شمالی را در پی داشت و این کشور بار دیگر برنامه هسته ای خود را از سرگرفت. در پی این اقدام وزارت امور خارجه آمریکا روز 19 مهرماه از خروج نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم واشنگتن خبر داد، اما بر تداوم تحریمها علیه پیونگ یانگ تاکید کرد.