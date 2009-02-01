دفاتر تورهای ورودی به تور خروجی تبدیل می شوند

دبیر جامعه تخصصی تورگردانان در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این مطلب گفت: با توجه به نرخ بالای هتلها و به منظور تشویق دفاتر وارد کننده تور معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی دستوری صادر کرده که تورهای ورودی بتوانند از تخفیف 30 درصدی برای ورود توریست ها استفاده کنند.

ابراهیم پورفرج در ادامه افزود: این دستور و قرارداد را کسی قبول نمی کند و بدلیل اینکه روی یک برگه سفید نوشته شده نه روی برگه سازمان و بدون شماره است عنوان می کنند که فاقد اعتبار لازم است و به همین علت اجرایی نمی شود.

این در حالی است که تعداد تورهای ورودی به کشور با توجه به افزایش بی رویه نرخ هتلها در سال جاری به شدت کاهش یافته و چنانچه وضعیت به همین روند ادامه پیدا کند بطور کلی تورهای ورودی کنسل خواهد شد و دیگر هیچ توریستی به کشور وارد نمی شود .

به گفته دبیر جامعه تخصصی تورگردانان چنانچه این دستور و قرار داد به صورت دستورالعمل باشد و قاطعانه به مجموعه های مرتبط اعلام شود آنها دیگر نمیتوانند آن را رعایت نکنند و ملزم به اجرا می شوند.

براساس آمارهای موجود تا کنون تنها 50 یا 60 آژانس درزمینه تورهای ورودی فعالیت می کنند که آنها نیز بدلیل افزایش نرخها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

دبیر جامعه تخصصی تورگردانان با اشاره به اینکه مشکلات پیش روی تورهای ورودی و افزایش قیمتها باعث شده که این دفاتر در آستانه تعطیلی قرار بگیرند تاکید کرد: به همین دلیل تمامی این دفاتر وارد کننده تور تصمیم گرفته اند که در صورت ادامه مشکلات و عدم رسیدگی سازمان میراث فرهنگی به آنها باهم شرکت تورخروجی بزرگ تشکیل دهند.