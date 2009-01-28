حمید سمندریان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر احساس می‌کنم از اتفاق‌های تئاتری دنیا عقب مانده و بی‌اطلاعم و به طور کلی نیاز به تغذیه اطلاعات جدید و روز تئاتر دارم. زمانی می‌توانم نمایشی را به خوبی روی صحنه ببرم که خودم دارای اطلاعاتی به‌روز شده باشم در غیر این صورت روندی نزولی خواهم داشت.

این کارگردان و مدرس تئاتر افزود: داوری بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بیست و هفتم را پذیرفتم تا در جریان تئاتر دیگر کشورها قرار بگیرم. تصمیم دارم در سفرهای خارجی از نزدیک با دستاوردهای مختلف تئاتر آشنا شوم و از آنها الهام بگیرم. تئاتر خوب نیازمند عوامل متعدد است. به اطلاعات و دانش به‌روز تئاتر نیز نیاز دارم و بعد از این سفرها درباره نمایش جدیدم تصمیم می‌گیرم.

سمندریان زمستان 86 نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" نوشته فردریش دورنمات را با حضور بازیگرانی چون گوهر خیراندیش، پیام دهکردی،‌ فرخ نعمتی، میرطاهر مظلومی، علی رامز و احمد ساعتچیان در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.