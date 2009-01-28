جایگاه جلوس حضرت امام خمینی (ره) در بهشت زهرا گلباران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمود رضاییان مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ضمن اعلام این خبر گفت: 12 بهمن ماه مطلع فجر انقلاب اسلامی بوده و به جهت بزرگداشت این روز پرشکوه و سخنرانی به یادماندنی معمار کبیر انقلاب اسلامی مراسم بزرگداشت یوم الله 12 بهمن ماه از ساعت 33/9 همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی (ره) به میهن در حرم مطهر آن پیر سفر کرده آغاز خواهد شد.

وی سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی یادگار بیت شریف حضرت امام را از دیگر برنامه های این مراسم برشمرد.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) در ادامه گفت: در این روز و همزمان با اذان ظهر و عصر و اقامه نماز جماعت در گلزار شهدا به همراه بسیجیان دریادل شهرداری تهران، مراسم گلریزان جایگاه جلوس و سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) در کنار قطعه 17 شهدا را برگزار خواهیم کرد که در این مراسم پس از اجرای چندین سرود حماسی و مدیحه سرایی و ذکر خاطرات آن ایام پرشکوه و به یادماندنی، جایگاه سخنرانی امام خمینی (ره) در بهمن ماه 1357 توسط خانواده معظم شهدا، زائران قبور مطهر و بسیجیان دریادل گلریزان می شود.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) در ادامه با اشاره به وضعیت تاریخی جایگاه جلوس گفت: جایگاه جلوس حضرت امام خمینی (ره) از اماکن فرهنگی بهشت زهرا بوده و همان مکانی است که حضرت امام خمینی سخنرانی تاریخی و کوبنده خود در 12 بهمن ماه 1357 را ایراد فرمودند و این جایگاه در حقیقت بخشی از تاریخ و هویت انقلاب اسلامی است که حرکت نمادین نثار گل با هدف بزرگداشت این روز تاریخی انجام می شود.

رضاییان در پایان از کلیه اقشار مردم وفادار به انقلاب اسلامی دعوت کرد تا در این مراسم معنوی و پرشکوه حضور یابند.