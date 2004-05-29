اسقف اعظم ارامنه تهران : ديدگاه اسلام و مسحيت نسبت به شهادت يكسان است

سبوه سركيسيان اسقف اعظم خليفه گري ارامنه تهران ، در حاشيه اولين يادواره شهداي ارامنه نيروي زميني ارتش در گفت و گوي اختصاصي با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت : وقتي در مورد مقام شهادت و شهيد از ديدگاه مسحيت صحبت مي كنيم مبداء ما كتاب مقدس است . شهيد و شهادت به عنوان شاهد معني مي شود . كساني كه شاهد يك واقعه اي هستند .

وي افزود : شاهد كسي است كه مي بيند ، گوش مي دهد و احساس مي كند و براي آن چيزي كه احساس كرده است جان خودش را فدا مي كند . شهيد شاهد ميهن خويش است و براي تماميت ارضي آن نيز جانش را فدا مي كند . با اين ديدگاه كسي كه جان خودش را در راه وطنش فدا كرد شهيد به حساب مي آيد و آنگاه زندگي جاودان پيدا مي كند . با همين ديدگاه بود كه حواريون و پدران روحاني كليسا پس از مسيح به تبليغ پرداخته و در اين راه نيز جانشان را فدا كردند و شهيد شدند .

اسقف اعظم خليفه گري ارامنه تهران با اشاره به نگاه اسلام و مسحيت به شهادت گفت : ديدگاه اسلام و مسيحيت از نظر ايدوئو لوژيك نسبت به شهادت يكسان است . در هردو ميهن و ايمان از مقدسترينند . در نتيجه فعاليت و تلاش كردن و ايثار كردن جان براي اين دو هدف بزرگ ، والا و مقدس ، شهادت است . درنتيجه ديدگاه ما يكسان است .

سركيسيان ضمن اشاره به مراسم دعا ي آمرزش شهدا دريادوراه شهداي ارامنه و بيان اين مطلب كه در هيچ كجاي دنيا نشنيدم بگويند كه اقليت ها در ايران آزاد نيستند و در انجام امور مذهبي خودشان دچار مشكلند افزود: وقتي كه خبرنگاران يا اعضاي مجامع مختلف از خارج از كشور مي آيند اولين سوالي كه از من مي پرسند اين است كه شما در زندگي اجتماعي خودتان در ايران دركنار روحانيون چگونه زندگي مي كنيد .

وي در پايان به حضور ارامنه در ايران اشاره كرد و گفت : من هميشه گفتم و عقيده دارم ما در كنار هم زندگي مي كنيم . كسي وسط نيست و ديگران دورش را احاطه كرده باشند. ارامنه هيچ مشكلي از لحاظ انجام مراسم مذهبي در ايران ندارند . همه باهم در ايران زندگي مي كنيم و هدف يكساني نيز داريم . براي رفع مشكلات كل جامعه تلاش مي كنيم . ما مشكلات مشترك بسياري داريم . مثل مواد مخدر ، بي كاري ، فقر و مشكلات ديگري كه در سعي و تلاش هستيم مشكلات مشتركمان را حل كنيم .