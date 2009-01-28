دولت آلمان: کلاهبرداری و تقلب منبع مالی اصلی سازمان مجاهدین خلق است

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش پایانی این گزارش نهاد امنیتی دولت آلمان در خصوص گروهک منافقین به شرح زیر است:

4 ــ فعالیت های سازمان در آلمان

تا سال 1994 هواداران سازمان مجاهدین مقیم ( آلمان ) - 900 نفر باضافه سمپات ها – در "انجمن دانشجویان مسلمان آلمان" سازماندهی شده بودند. از آن زمان به بعد شورای ملی مقاومت به عنوان بازوی سیاسی هواداران مجاهدین مطرح گردید. سازمان مجاهدین بدینوسیله سعی براین داشت که وجهه منفی خود را پاک نموده و خود را به عنوان "جنبش جنت مکان اپوزیسیون در تبعید" ایرانیان نشان بدهد.

بدلیل فعالیت های پول شویی غیرقانونی شورا در گذشته، سازمان مجاهدین در بیشتر کشورهای اروپایی و همچنین آلمان تحت پیگیری و تجسس پلیس قرار داشت. بطور مشخص تحقیقات دادستانی شهر کلن در دسامبر 2001 باعث احساس نا امنی در شورای ملی مقاومت شد که عقب نشینی کاملا مشخص در امر جمع آوری صدقه درگذشته را بهمراه داشت. با جمع آوری صدقه، شورا فعالیت هایش را پوشش مالی می دهد و ساختارش را حفظ می کند. مجازات های قضایی و به همراه آن مشکلات مالی باعث تعطیل شدن پایگاههای زیادی در سطح آلمان شد. نتیجه این شد که از بهار سال 2002 ساختار جدیدی از شورای ملی مقاومت درالمان بوجود آمد و مقر اصلی آن که تا کنون در شهر کلن بود به برلین انتقال پیدا کرد. این قدم می تواند دراصل به تبلیغ سیاسی برای جهت گیری طیف فعالیت های سازمان تعبیر شود. حضور سازمان در مرکز سیاسی آلمان از دید شورای ملی مقاومت یک اقدام درست بود.

تشکیلات شورای ملی مقاومت تقریبا در تمام آلمان پخش شده است که نقاط اصلی و مهم آن شهرهایی مثل هامبورگ، هانوفر، مانهایم، کارلسروحه، اشتوتگارت و بخصوص در محدوده کلن و بن مستقرهستند.

یکی از مشخصه های شورای ملی مقاومت اقدام به تبلیغات حرفه ای می باشد. هواداران سازمان توسط روزنامه هفتگی مجاهد تغذیه می شوند همچنین تبلیغات سیاسی در دانشگاههای بزرگ با برگذاری میز کتاب انجام می گیرد. هواداران و وابستگان سازمان درگذشته بطور مرتب در برنامه ها و مراسمی شرکت می کردند که در آنجا به عنوان مثال فیلم های ویدئو جهت عضویت در ارتش آزادی بخش نمایش داده میشد و بطور مرتب ترغیب به پرداخت کمک مالی می شدند. اکنون نیز هرچند وقت یکبار با کرایه کردن محل هایی جهت برگزاری این جلسات اینگونه کارها انجام می شود.

استفاده از اینترنت نیز اهمیت بسزایی در این رابطه دارد. در حال حاضر صفحات زیاد اینترنتی وجوددارند که اخبار جدید از ایران، مقر سازمان مجاهدین و شورا، نشریات بروزوهمچنین فعالیت های سیاسی را دربر میگیرند. جدا از این ها سایت اینترنتی شورای ملی مقاومت اخبار و اطلاعات زیادی را در مورد تاریخچه و برنامه ها و روند شورا و اعضای آن درج می کند.

سازمان بطور جدی از امکانات ایمیل جهت ارتباط با وسایل ارتباط جمعی و شخصیت های سیاسی و گروه های علاقمند برای اهداف خود استفاده میکند. برای ارتباط با هواداران خود سازمان از کنفرانس تلفنی و اینترنتی استفاده میکند. اینگونه کنفرانس ها برای بحث درمورد مسائل سیاسی، تبلیغ اظهارات رهبران سازمان مجاهدین همچنین جهت بسیج کردن نیرو برای تظاهرات و یا میتنگ های سازمان انجام می گیرد.

یک نقطه مهم فعالیت های شورای ملی مقاومت برگزاری برنامه هایی است که به مناسبت های مختلف مثل روزهای بزرگداشت و یا اتفاقات به روز انجام میدهد. که در این راستا شرکت کنندگان با هزینه های بسیار زیاد و زحمت فراوان برگزار کنندگان به محل برنامه ها آورده می شوند.

ازسال 2003 یعنی دستگیری مریم رجوی در فرانسه ( 17.06.2003 ) سالگرد این روز بهانه برگزاری تظاهرات شورای ملی مقاومت گشته است. در آخرین جلسه همین مناسبت در روز 28 یولی 2008 در پاریس طبق ادعای برگزارکنندگان قریب به هزاران نفر در آن شرکت کردند که از آلمان هم برای این میتینگ نیرو بسیج شده بود. تعداد زیاد شرکت کننده در این برنامه با وجود اینکه سازمان سعی به انتشار آمار اغراق آمیز دارد، اینگونه بود که به افراد غریبه با این سازمان قول یک مسافرت توریستی ارزان در صورت شرکت در این مراسم داده شده بود.

در آلمان در آخرین بار در تاریخ 10 فوریه 2005 یک تجمع در برلین انجام شد که این برنامه کمی قبل از شروع ممنوع اعلام شد که بعدا بنا به تصمیم دادگاه اداری برلین البته با شروط خاص با شرکت 1500 نفر انجام گردید.

5 ــ منابع مالی سازمان

نقش اساسی در بدست آوردن پول در سازمان غالبا از طریق سوء استفاده از پولهای صدقه و همچنین تقلب و جعل در استفاده از کمک های اجتماعی می باشد.

به گزارش مهر اداره امنیت فدرال آلمان می افزاید : نقش اساسی در بدست آوردن پول در سازمان غالبا از طریق سوء استفاده از پولهای صدقه و همچنین تقلب و جعل در استفاده از کمک های اجتماعی می باشد. در همین رابطه دادستانی شهرهای کلن و هامبورگ در گذشته تحقیقات قضایی از هواداران شورای ملی مقاومت بعمل آوردند. تعداد زیادی از پیگیری ها از افراد، مخدومه اعلام شد چرا که متهمین در خارج ازکشور بسر می بردند و توسط مقامات پیگیری موارد جنایی قابل دسترس نبودند.

در یک نگرش کلی نتیجه تحقیقات دادستانی این بود که این سازمان اقدامات مالی خود را در قالب یک سیستم مالی بسیار پیچیده انجام می دهد. درهمین رابطه مشخص شد که توسط شبکه ای متشکل از انجمن های مختلف جمع اوری پول در ارقام میلیونی انجام گرفته و در چارچوب پول شویی حرفه ای در داخل سازمان جابجامی گردد.



5-1-سوء استفاده از کمک های اجتماعی

روش عادی عمل سازمان به اینگونه بود که بدروغ کودکان را به اداره کمک های اجتماعی به عنوان بچه یتیم معرفی می نمود .سازمان برای این بچه ها کمک دریافت می نمود در صورتیکه والدین آنان نه تنها زنده بودند بلکه بعضی حتی هنوز در آلمان حضور داشتند.

کودکان خردسال اعضایی که در سازمان مشغول فعالیت بودند در "خانه های کودکانی" که سازمان ایجاد کرده بود، درکشورهای غربی و همچنین شهر کلن اسکان داده شدند. این بچه ها از والدین خود جدا گردیده تا با تربیت سازمان مجاهدین جهت جنگجویی ونبرد در ارتش آزادی بخش آماده گردند. در همین رابطه در گذشته ازطرف اداره کمک های اجتماعی بارها موارد هزینه نامربوط کمک های اجتماعی مورد ایراد قرار گرفت. روش عادی عمل سازمان به اینگونه بود که بدروغ این کودکان را به اداره کمک های اجتماعی به عنوان بچه یتیم معرفی می نمود که به این طریق بتواند کمک های بیشتری را با تقلب دریافت نماید. سازمان برای این بچه های به اصطلاح یتیم کمک دریافت می نمود در صورتیکه والدین آنان نه تنها زنده بودند بلکه بعضی حتی هنوز در آلمان حضور داشتند.

سازمان از راه های دیگر نیز پول فراوان بچنگ می آورد. در دفاتر و مقر های سازمان بخصوص در شهر کلن بعضا تا شصت نفر ثبت اداری شده بودند و از این طریق کمک های اجتماعی را دریافت می کردند.

مواردی وجود دارد که نشان میدهد که با وجودی که کادرهای سازمانی در کشورهای دیگر غربی و یا در کمپ های مختلف در عراق حضورداشتند ولی باز هم موفق می شدند که با تقلب بطور مستمر پول برای کسانی که در محل حضور نداشته اند دریافت دارند. پولی که برای این افراد پرداخت می گردید به شماره حسابهایی که از قبل توسط سازمان مهیا شده بود بطور هوشیارانه ای واریز میشد و با سیستم مالی پیچیده ای حسابرسی می شد. در مجموع این اقدامات باعث پرداخت غیر عادلانه کمک های اجتماعی در حد چندین میلیون شد.



5-2-سوء استفاده از صدقه ها

اجاره دفاتر و پایگاههای سازمانی، اجاره طولانی مدت اتوموبیل ها، استفاده از وسایل ارتباطی مدرن و فعالیت های زیاد تبلیغاتی سالانه رقم سرسام آوری را تشکیل مید هند که اعانه هواداران سازمان تنها مقدار کمی ازآن را می تواند تامین کند. به این دلیل سازمان تحت فشار مالی شدید می باشد.

در بخش دیگر گزارش اداره امنیت فدرال آلمان آمده است: سازمان جهت تامین مخارج فعالیت های خود در پوشش اهداف انسانی دست به راه اندازی یک سیستم حرفه ای جمع آوری صدقه زد. که این جمع اوری در جمع آوری خیابانی ویا مراجعه به خانه صورت میگیرد. بصورت معمول جمع آوری صدقه بصورت تیم های حداکثر چهار نفری صورت میگیرد که بیشتر از متشکل از ایرانیانی است که در کمپ های پناهندگی زندگی می کنند وبرای این کار بطور سیستمایتک اجیر شده اند و سرپرستی این تیم ها معمولا با افراد با تجربه سازمان می باشد. صدقه گیرندگان پوشه ای در قطع A4 را که حاوی مدارک و اطلاعاتی در مورد اعمال فجیع و موارد نقض حقوق بشر در ایران و همچنین عکسهایی از موارد شکنجه و اعدام و آوارگان و بچه های یتیم جهت ترغیب صدقه دهندگان می باشد، به مردم نشان می دهند. از صدقه دهندگان درخواست می شود که مشخصات خود را در لیست صدقه وارد نمایند و به این وسیله آدرس خودرا دراختیاربگذارند ویا باامضاء خود از مبارزه سیاسی سازمان حمایت نمایند.

جهت پرده پوشی دلایل اصلی و همچنین جهت عادی سازی فعالیت های بظاهر انسانی انجمن های پوششی متعددی بکار گرفته می شوند که در حال حاضر می توان از انجمن های زیر نام برد:



das „Menschenrechtszentrum für ExiliranerInnen e.V.“ (MEI), Düsseldorf,

" مرکز حقوق بشری برای پناهندگان ایرانی" دوسلدورف

der „Menschenrechtsverein für Migranten e.V.“, Aachen,

"انجمن حقوق بشری برای مهاجرین" آخن

das „Hilfswerk für Menschenrechte im Iran e.V.“ (HMI), Dortmund,

" سازمان کمک برای حقوق بشر در ایران " دورتموند

der „Verein für Menschen und Freiheit e.V.“ (VMF), Troisdorf und

" انجمن برای انسان ها و آزادی " ترویسدورف

der „Verein für Hoffnung der Zukunft e.V.“ (VHdZ), Berlin.

" انجمن برای امید آینده " برلین

صدقه های جمع آوری شده در روز با بکار بردن قلک های بدون پلمپ و یا دستکاری و جعل واریزی های بانکی انجام می گردد که در گذشته باعث اعتراض و کنترل ادارات مربوطه شد و به ممنوعیت جمع آوری ( صدقه ) منجر گردید.

با دخالت و تجسس و تحقیق ادارات مربوطه و با کوشش بسیار توانسته شد برای مدتی آکسیون های جمع آوری پول تقلیل پیداکند. اما این نتوانست راه منابع مالی را مسدود کند. وسازمان جهت صدقه فشار برروی هوادارانش را بیشتر کرد. در این رابطه نشانه هایی وجود دارد که هواداران فقیر سازمان حتی جهت درخواست وام بانکی تحت فشار قرار گرفتند تا نیازسازمان را با کمک های کلان مرتفع سازند.

در این راستا همزمان یک جمع آوری سیستماتیک در مراجعه به منازل شروع شد که در بعضی از تک مورد ها کمک های بزرگی قابل انتظار بود. انجمن " کمک به آوارگان ایران " تا مقطع انحلال خود در اکتبر 2003 در این رابطه بیشتر از همه به چشم آمد. در این مراجعه هایی که درب منازل صورت می گرفت کسانی که قابلیت پرداخت کمک را داشتند تحت فشارقرارمی گرفتند که مخارج یک کودک نیازمند را بعهده بگیرند که حدودا برای هر کودک سالانه تقریبا 2400 یروو می بود.

تا سال 1997 برای این کار اظهار می داشتند که کودکان یتیم ابتدا از ایران به ترکیه آورده شده و بعدا به اروپا باید اعزام بشوند. ولی از سال 1998 سازمان مجاهدین با ادعای اینکه در ایران اداره یتیم خانه هایی را بعهده دارد از کمک کنندگان می خواست که سرپرستی مالی کودکان را بعهده بگیرند. مخارج سرپرستی مالی یک کودک معمولا با درخواست دریافت برای هزینه جاری زندگی یک کودک تخمین زده می شد. سرپرستی مالی یک کودک در چندین مورد به تعاریف مختلف از زندگی همان کودک نشان داده میشد که در موارد کثیری کار از سرپرستی مالی یک کودک هم میگذشت. فرد گول خورده صدقه دهنده با گذشت زمان وادار به پرداخت مبالغ زیادتری مجبورمی شد چرا که پای خواهران و برادران تقلبی به میان کشیده میشد.

در مواردی کمک ها ی درخواستی به ارقام شش رقمی می رسید و حتی در مواردی به تمام دارائی های شخص ختم می شد. موفقیت " انجمن کمک به آوارگان ایرانی " بطور هدفمند بکار گرفتن کار روانی وتاثیرگذاری روی کمک دهندگان بود. مبنای این روش براساس بدست آوردن مشخصات شخصی فرد کمک کننده و کار روانی روی این افراد بود که در عمل به اینگونه اشخاص در فرهنگ سازمانی با عنوان " پروژه " گفته می شد. این روش که تا زمان انحلال " انجمن کمک به ایرانیان آواره " بکار برده می شد بعد از آن توسط انجمن های پوششی جدیدالتاسیس دیگربعضا بکار گرفته می شود.

به این ترتیب فعالین سازمان بطور خاص در موارد جمع اوری ازمنازل روی افراد سالمند کار می کنند تا مبالغ بیشتری صدقه دریافت نمایند و حتی سعی در امضای قراداد وام به نفع سازمان را دارند. در تک مواردی اینگونه صدقه ها بالغ بر ده ها هزار یورو می شود.

6- چشم انداز آینده

به گزارش مهر اداره امنیت فدرال آلمان در انتها می افزاید : سازمان مجاهدین بعد از تحولات عراق بسیار دچار ضرر شد و بعد از ضربه خوردن ارتش آزادی بخش و انحلال بخش عظیمی از کمپ هایش در مقابل چالش جدیدی قرار گرفت. هدف پرسروصدای گذشته مبنی بر سرنگونی قهرآمیز رژیم ایران اکنون دیگر امکان پذیرنیست و خط جدید استراتژیکی در این مورد هم فعلا وجود ندارد. این شرایط و بخصوص بی آیندگی در مبارزه سیاسی تاثیر خود را به شکل یاس در هواداران سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت نشان می دهد و به همین دلیل برای سازمان نگهداری هواداران خودش بسیار سخت گشته است.

سقوط صدام حسین و نهایتا خلع سلاح ارتش ازادی بخش درعراق و در همین رابطه نبودن حمایت رژیم صدام حسین، کنترل کمپ اشرف توسط نیروهای امریکایی و در نهایت فشار دولت کنونی عراق برای خاتمه دادن به حضور سارمان مجاهدین درعراق، همگی باعث شده اند که اقدامات سازمان فقط بشدت روی فعالیت های سیاسی کوک بشود. از سال 2001 و 2002 نشانه هایی از عملیات تروریستی و یا طراحی چنین کارهایی دیده نشده است . فعالیت های در حال حاضر شورای ملی مقاومت در اروپا این است که در قالب تحرکات بدون خشونت جایگاه سیاسی خود را به عنوان یک گروه تبعیدی ایرانی تثبیت نماید و سه وظیفه اصلی را سر لوحه خود قرارداده است:



1 ــ خروج سازمان مجاهدین وارتش ازادی بخش از لیست گروههای تروریستی اروپایی و همچنین خروج شورای ملی مقاومت از لیست تروریستی امریکا

2 ــ افشاگری علیه ایران بخصوص در خصوص حقوق بشر و برنامه اتمی

3 ــ تغییر سیستم مذهبی حاکم در ایران ازطریق تضادهای داخلی و جایگزین کردن "جنبش مقاومت" با هژمونی شورای ملی مقاومت



اگر چه فعالیت سازمان مجاهدین و ارتش ازادی بخش در حال حاضر بیشتر بصورت اقدامات سیاسی می باشد ولی هنوز نشانه مشخصی از تبری جستن از عملکردهای تروریستی گذشته در آن وجود ندارد. بخصوص که از 3500 نفر باقی مانده ای از ارتش ازادی بخش سابق که هنوز در کمپ اشرف بسر می برند نیز تحلیل درستی وجود ندارد. البته هنوز در تک مواردی " نامشخص " هواداران در شرایط کاملا احساسی اکسیون های خطرناکی را انجام می دهند به عنوان مثال در سال 2003 اکسیونهای خودسوزی که بخاطر دستگیری مریم رجوی "رئیس جمهور در تبعید" مجاهدین انجام گرفت. به این دلایل سازمان مجاهدین و فعالیت های آن همچنان بدقت تحت نظر " اداره امنیت فدرال آلمان " قرار داشته و خواهد داشت.