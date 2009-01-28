شهرهای فعال آذربایجان شرقی در عرصه ورزش معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در این رتبه بندی شهرهای مختلف استان بر اساس فعالیتهای عمرانی، ورزشی در بعدهای همگانی و قهرمانی مد نظر بوده و در این میان پنج شهر تبریز، میانه، مرند، ملکان و مراغه انتخاب شدند.

وی با اشاره به ویژگی های مورد نظر در شهرستان مراغه تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی و ایجاد 10 ایستگاه ورزش صبحگاهی، توسعه ورزش در روستاها، راه اندازی بیش از 49 هیئت ورزشی در بخش بانوان و آقایان، تملک بیش از 40 هکتار زمین با کاربری ورزشی، حضور 14 ورزشکار مراغه ای در اردوهای تیم ملی و احداث دیواره صخره نوردی و ایجاد کمپ و پناهگاه در دامنه کوه سهند از فعالیتهای این شهرستان بوده است.

وی در خصوص انتخاب شهرستان میانه نیز افزود: شهر میانه با احداث یک سالن ورزشی در عرض 9 ماه رکورد ساخت سالن ورزشی در استان و حتی کشور را شکست و حضور قهرمانان نامی همچون کاظم رجبی و یوسف کرمی و دیگر قهرمانان در بازیهای المپیک و پارالمپیک نقطه درخشان در ورزش میانه بود.

وی در مورد ورزش مرند اظهار داشت: افتتاح پنج سالن ورزشی چند منظوره در طول دو سال نشان از حمیت و یکدلی مسئولین شهرستان مرند بوده و تملک بیش از 10 هکتار زمین و آغاز کار ساخت استادیوم جدید در شهر مرند و قهرمانی تیم والیبال میانه در استان نشان از توجه به استعدادیابی و توجه به سرمایه های موجود است.

به گفته فخاری، شهرستان های تبریز و ملکان هم به جهت توسعه گسترش ورزش ، احیاء و ایجاد هیئت های ورزشی، حضور مستمر در مسابقات کشوری و بین المللی در جمع پنج شهر طلایی قرار گرفتند.