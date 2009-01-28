به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تصویربرداری، تدوین این مجموعه را سهراب شاه‌محمدلو آغاز کرده‌است و به زودی مجموعه برای پخش آماده می‌شود و از 23 بهمن هر شب روی آنتن می‌رود."همه بچه‌های من" اولین مجموعه شبانه برومند است.

این مجموعه در 78 قسمت 20 دقیقه‌ای به سفارش گروه اجتماعی شبکه یک تولید می‌شود و همزمان با تصویربرداری تدوین هم می‌شود. "همه بچه‌های من" ماجراهای یک استاد دانشگاه را روایت می‌کند که معتمد و حلال مشکلات مردم و در محل زندگی خود با ماجراهای مختلفی رو به رو می‌شود.

در این مجموعه مهرانه مهین‌ترابی، آزیتا لاچینی، فریده دریامج، سوسن مقصودلو، سهیلا رضوی، نادیا دلدار گلچین، سحر جعفری جوزانی، محسن قاضی مرادی، رامین ناصرنصیر و امیرحسین صدیق بازی می‌کنند. "همه بچه‌های من" را برومند تهیه می‌کند و فیلمنامه هم به سرپرستی او نوشته شده است.

برومند مجموعه‌های "آرایشگاه زیبا"، "ماجراهای تا به ‌تا"، " کاراگاه شمسی و دستیارش مادام" و "کتابفروشی هدهد" را کارگردانی کرده است.

عوامل پروژه عبارتند از کارگردان تلویزیونی: مسعود فروتن، تصویربردار: مهدی مستوفی و امیر احمدپور، طراح نور: کاوه شامحمدلو، صدابردار: حسن زرفام و فرهاد امامی، طراح صحنه و لباس: میترا حامد، طراح گریم: مریم شکرایی، برنامه‌ریز: مهیار گودرزی، عکاس: مرتضی پورنجات و منشی صحنه: فهیمه کرمی.

