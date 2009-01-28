اتحادیه اروپا هزینه مالی پروژه نوبوکو را بر عهده می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، اتحادیه اروپا در مرحله آغازین طرح مبلغ 200 میلیون یورو را به پروژه نوبوکو اختصاص می دهد.

درهمین رابطه "آندریاس پیبلگ" کمیسر انرژی اتحادیه اروپا درحاشیه نشست نوبوکو دربوداپست مجارستان گفت: امروز پیشنهاد خود را برای اختصاص بودجه به کریدور جنوبی بویژه نوبوکو را ارائه می کنم. در این راه باید موافقت کمیسیون و شورای اروپا را کسب کنم.

"فرانس گیورسانی" نخست وزیرمجارستان نیز دراین نشست پیشنهاد اختصاص 200 میلیون یوروبه پروژه نوبوکو را درمراحل آغازین آن پیشنهاد داد.

با توجه به تنشهای موجود در آسیای میانه و منطقه قفقاز برخی کشورها نگران امنیت طرح نوبوکو هستند و از همین رو انتقال گاز از ایران به اروپا در طرح نوبوکو مطرح شده که می تواند مناسبات جدیدی را در منطقه به وجود بیاورد.

خط لوله نوبوکو قرار است گاز خاورمیانه و دریای خزر را از طریق ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش متصل کند.

اتحادیه اروپا به پروژه نوبوکو به عنوان یک جایگزین برای گاز روسیه نگاه کرده و از آن حمایت کرده است.با ادامه تنش ها در قفقازاین کنسرسیوم خواهان استفاده از منابع گازی خارج ازمنطقه درگیری ها درقفقاز و استفاده از گاز مصر، ایران و عراق شده است.

احداث خط لوله مذکور از طریق شرکتهای ملی انرژی شش کشور آلمان، اتریش، مجارستان، بلغارستان، رومانی و ترکیه دنبال می شود و اساسا برای خارج ساختن انحصار عرضه انرژی روسیه به اروپا طراحی شده است.

خط لوله 3300 کیلومتری نوبوکو قراراست گاز میدان های گازی آسیای مرکزی را به اروپا انتقال دهد. این خط لوله که مورد حمایت اروپا و آمریکا است انتظار می رود در 2013 تکمیل شود. انتظار می رود که در ابتدا سالانه 8 میلیارد متر مکعب گاز استخراجی در آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از طریق آن منتقل شود و در ادامه به 31 میلیارد در سال افزایش یابد.