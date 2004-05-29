ايران خروج از NPT را در دستور كار قرار دهد

نماينده سابق جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درخصوص اظهارات رييس جمهوري درخصوص اتخاذ تصميمات لازم ، در صورتي كه آژانس تحت فشار آمريكا تصميم گيري كند ، گفت: بايد دستورالعمل خروج از NPT بررسي شود تا در صورت لزوم چگونگي خروج از آژانس در وضعيت حساس قبلا در آن بررسي شود .



كيارشي تصريح كرد : طبق اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و بند شماره 10 اين اساسنامه ، حق خروج از اين پيمان براي تمامي كشورهاي عضوNPT وجود دارد . در اين بند تصريح شده است كه اگر ماندن در اين پيمان باعث لطمه زدن و ايجاد مشكلات براي منافع ملي كشور عضو باشد و منافع ملي و امنيت ملي آن كشور را تحت ثاثير قرار دهد، مي تواند از سه ماه قبل اقدام خود را براي خروج از NPT اعلام و پس از سه ماه از ان پي تي خارج شود .



وي افزود: هيچ كشوري از نظرحقوقي نمي تواند مانع خروج كشوري از NPT شود بنابراين اگر ايران بخواهد از ان پي تي خارج شود نه آمريكا و نه آژانس و هيچ عاملي نمي تواند ايران را وادار به ماندن كند اما اگر ايران پروتكل الحاقي را امضاء و مجلس نيز اين پروتكل را مورد تاييد قرار دهد شرايطي بوجود مي آيد كه خروج كشورهايي را كه پروتكل الحاقي را پذيرفته اند را با مشكل روبرو مي كند .



كيارشي درخصوص سخنان ديروزسخنگوي وزارت خارجه آمريكا در خصوص هشدار به ايران براي خروج از آژانس گفت : فشار بر جمهوري اسلامي ايران از تمام ابعاد پس از انقلاب اسلامي يكي از اركان اصلي سياست خارجي آمريكا است و اين فشارها اعم از سياسي، اقتصادي و نظامي در تمامي زمينه ها وجود داشته است و اكنون نيز در قالب آژانس خود را نشان داده است ، بنابراين تلاش آمريكا براي سياسي كردن فضاي آژانس و پرونده هسته اي ايران و فشار بر ايران نمي تواند روند كاري جديدي از سوي مقامات كاخ سفيد در قبال ايران باشد .



نماينده سابق جمهوري اسلامي ايران افزود : سياستهاي مغرضانه آمريكا فقط مختص ايران نبوده بلكه اكثريت كشورهاي كه حاضر به قبول سياستهاي يك جانبه گرايانه آمريكا نبودند تحت اين فشارها قرار گرفته اند. هدف آمريكا از اين فشارها مجبور كردن برخي كشورها درپذيريش سياستهاي خود است .



وي مهمترين ويژگي سياست خارجي آمريكا را دروغ پردازي دانست و گفت : حمله آمريكا به ويتنام ، تحريم ايران ، تحريم كره شمالي و كوبا ، حمله به افغانستان و در نهايت حمله به عراق همه در چارچوب سياست دروغ آمريكا صورت گرفته است و هيچ گونه دليل مستحكمي درخصوص اتهامات و تبليغات اين كشور در قبال كشورهاي مخالف سياستهايش وجود ندارد و در اين ميان زدن اتهام به ايران در چارچوب سياستهاي درازمدت آمريكا در منطقه و پر رنگ كردن حضور خود در منطقه خاورميانه است .



كيارشي سياست اروپا را نيز در قبال پرونده هسته اي ايران همراهي با آمريكا خواند و گفت : با توجه به توافقات بين ايران و سه كشور اروپايي در سعدآباد، اين كشورها هيچ اقدامي در خصوص تحركات آمريكا در آژانس انجام ندادند واقعيت اين است كه ايران در برابر هجوم آمريكا و غرب تنهاست.



نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي درخصوص ادعاهاي ديپلماتهاي بي نام و نشان گفت : اين ادعاها، روشهايي در اصول ديپلماتيك است به اين معني كه اگر بخواهند مطالب دروغي را مطرح كنند اين عنوان را مورد كاربرد قرار مي دهند و بيشتر از سوي خبرنگاران و خبرگزاري ها مورد استفاده قرار مي گيرد .



كيارشي افزود : در اين ميان خبرنگاران و خبرگزاري ها اين حق را دارند كه منبع خبري خود را بروز ندهند، در واقع يك شايعه اي را كه زمينه يك طرز تفكرو تهاجم عليه كشوريست را بوجود مي آورند و از اين طريق ازآن استفاده ابزاري مي كنند و متاسفانه چون خبرگزاري هاي بزر گ دنيا كه خبرگزاري هاي مادر هستند زير نفوذ آمريكا و اسراييل قرار دارند بنابراين به عنوان ابزارهاي مهم سياستهاي غرب براي زمينه سازي لازم جهت تهاجم سياسي و يا نظامي از موقعيت خود سوء استفاده مي كنند .



وي در خصوص نشست چند روز آينده شوراي حكام گفت : هرگونه اظهارنظر درخصوص پرونده هسته اي منوط به تلاشهاي ايران در اين نهاد بين المللي است و لازمه آن اين است كه ايران از لحاظ ديپلماسي و سياسي بتواند فعال عمل كرده و بر كشورهاي عضوآژانس خصوصا غيرمتعهدها فشارآورد و آنها را با خود همراه سازد. البته نبايد از كشورهاي اروپايي انتظار داشت كه در مقابل آمريكا ايستاده و سياستهايي را به نفع ايران انجام دهند.



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