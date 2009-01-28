روسیه استقرار موشکهای اسکندر در کالینینگراد را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، این مقام ناشناس روسی گفت:" اجرای این برنامه ها به خاطر این حقیقت که دولت جدید آمریکا برنامه های خود برای استقرار سپر موشکی در شرق اروپا را با سرعت دنبال نمی کند، متوقف شده است."

روسیه طرح استقرار موشک های اسکندر در مرز اروپا را در مقابل استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در چک و لهستان مطرح کرد.این درحالی است که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه قول داده با لغو سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی، کرملین هم از استقرار موشک های اسکندر در کالینینگراد دست بردارد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران وکره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.