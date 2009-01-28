ایران در عرصه جوانان فعالیتهای قابل توجهی انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، یوری ولادیمیرویچ کریوودویسکی در حاشیه سفر خود به اصفهان در دیدار با مدیر این سازمان با اشاره به حجم اقدامات انجام شده در سازمان ملی جوانان ایران افزود : جوانان مهمترین موتور محرکه یک کشور هستند که باید فرهنگ های ارزشمند کشور خود را حفظ نمایند .

رئیس اتحادیه جوانان بلاروس همچنین با ابراز خرسندی از امضای تفاهمنامه همکاری اتحادیه جوانان بلاروس و سازمان ملی جوانان ایران اظهار داشت : بدون شک موارد ذکر شده در این تفاهم نامه به کمک جوانان بلاروس اجرا و دست یافتنی است .

وی با ابراز خرسندی از سفر به اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فجایع غزه اشاره کرد و گفت: این که در هر جایی از دنیا هزاران نفر از کودکان، زنان و مردان بی گناه را بکشند بسیار وحشتناک است .

وی یادآور شد: با توجه به این که کشور بلاروس روابط و همکاری دیپلماتیکی با فلسطین ندارد بنابراین نمی توانم از فلسطین یا نوار باریکه غزه بازدید کنم .