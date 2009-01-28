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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

معاون رئیس جمهور بلاروس:

ایران در عرصه جوانان فعالیتهای قابل توجهی انجام داده است

ایران در عرصه جوانان فعالیتهای قابل توجهی انجام داده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور بلاروس گفت: فعالیتهای انجام شده در خور شأن سازمان ملی جوانان ایران بود که بی شک بازید من از برنامه های این سازمان در روند امور اتحادیه جوانان بلاروس تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، یوری ولادیمیرویچ کریوودویسکی در حاشیه سفر خود به اصفهان در دیدار با مدیر این سازمان با اشاره به حجم اقدامات انجام شده در سازمان ملی جوانان ایران افزود: جوانان مهمترین موتور محرکه یک کشور هستند که باید فرهنگ های ارزشمند کشور خود را حفظ نمایند.

رئیس اتحادیه جوانان بلاروس همچنین با ابراز خرسندی از امضای تفاهمنامه همکاری اتحادیه جوانان بلاروس و سازمان ملی جوانان ایران اظهار داشت: بدون شک موارد ذکر شده در این تفاهم نامه به کمک جوانان بلاروس اجرا و دست یافتنی است.

وی با ابراز خرسندی از سفر به اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فجایع غزه اشاره کرد و گفت: این که در هر جایی از دنیا هزاران نفر از کودکان، زنان و مردان بی گناه را بکشند بسیار وحشتناک است .

وی یادآور شد: با توجه به این که کشور بلاروس روابط و همکاری دیپلماتیکی با فلسطین ندارد بنابراین نمی توانم از فلسطین یا نوار باریکه غزه بازدید کنم .

به گزارش مهر: تفاهمنامه همکاری دو جانبه سازمان ملی جوانان ایران و اتحادیه جوانان بلاروس در زمینه تبادل تجربیات، پژوهش ها، اسناد، مطالعات، تبادل هیئتهای جوانان و گسترش زمینه های ارتباطات فرهنگی دو کشور پس از انجام مذاکرات مقدماتی در زمینه مسائل جوانان به امضای طرفین رسید.

کد مطلب 824485

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