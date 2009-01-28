تناقض گویی مدیرکل ابتدایی درباره ارزشیابی توصیفی کلاسهای بالای 40 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی در نشست خبری که صبح امروز با محور ارزشیابی توصیفی برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا طرح ارزشیابی توصیفی در پایه اول ابتدایی با توجه به اینکه مشکل کلاسهای شلوغ و پرجمعیت همچنان باقی است موفق بوده گفت: برخی از پژوهشها نشان می دهد که کلاسهای شلوغ مانع از اجرای درست طرح ارزشیابی توصیفی می شود در حالی که پژوهشهای دیگری هم صورت گرفته که بیانگر این است که کلاسهای 40 نفره در اجرای این طرح تاثیری ندارد.

این در حالی است که مدیر کل دفتر خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی در پاسخ به سئوال قبلی خبرنگار مهر گفته بود: یکی از چالشها و محدودیتهایی که در اجرای طرح ارزشیابی تحصیلی وجود دارد موضوع کلاسهای بالای 40 نفره است. چرا که در این طرح حجم فعالیتهای معلمان بالا است و کارهای گروهی دانش آموزان افزایش می یابد و به همین دلیل هر چه کلاسها خلوت تر باشد این طرح بهتر اجرا می شود.

مدیرکل دفتر خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی تاکید کرد: با این همه نتایج تحقیقات ما نشان می دهد هر چقدر کلاسها خلوت تر باشد طرح ارزشیابی توصیفی بهتر اجرا می شود ولی این طرح در کلاسهای شلوغ هم نتایج مثبتی داشته است.

رحیمی در پاسخ به این سئوال که آیا شما نسبت به نتایج دو پژوهش که کاملا از هم متفاوت هستند مشکوک نشدید گفت: من این مطلب را نقل قول کردم و تنها به آن استناد داشتم.

شما بگویید کلاس های 40 نفره چه تعداد هستند

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که چرا با وجود اولتیماتوم وزیر آموزش و پرورش نتوانستید مشکل کلاسهای 40 نفره را حل کنید و آیا با وجود این مشکل می توانید سال آینده نیز طرح ارزشیابی توصیفی را در مدارس پیاده کنید گفت: شما بگویید که کلاسهای بالای 40 نفر چه تعداد هستند و در چند استان این مشکل وجود دارد.

رحیمی در واکنش به سوال یکی دیگر از خبرنگاران که عنوان کرد شما باید آمار کلاسهای پرجمعیت را ارائه دهید گفت: ما آمار کلاسهای 40 نفره را در استانها جمع آوری کرده ایم و طبق آمارهای ما در برخی از استانها حتی یک کلاس بالای 40 نفره هم وجود ندارد.

وی در ارائه نام این دسته از استانها فقط استان خراسان شمالی را عنوان کرد و گفت: باید دید از 5 میلیون و 700 هزار دانش آموزی که در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند چه تعداد در کلاسهای بالای 40 نفره هستند.

رحیمی انتقاد کرد: اگر از 230 هزار کلاس درس یک هزار کلاس بالای 40 نفر باشند باید اجرای طرح ارزشیابی توصیفی را تحت تاثیر قرار دهند.

اولتیماتوم وزیر آموزش و پرورش ما را تحت فشار قرار داد

مدیرکل دفتر خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی با بیان اینکه میانگین کلاسهای درسی در مقطع ابتدایی 19 نفر است که در شهرها بالاتر است افزود: وجود کلاسهای بالای 40 نفر از عوارض شهر نشینی است و قطعاً در تهران این عارضه وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به اولتیماتوم وزیرآموزش و پرورش برای حل مشکل کلاسهای بالای 40 نفر در ظرف دو هفته گفت: اعلام این مطلب از سوی آقای وزیر ما را تحت فشار قرار داد و همه استانها به دنبال راهکارهایی برای حل این مشکل حتی در یک کلاس درس بودند تا بتوانند آمار را پایین بیاورند.

رحیمی افزود: اگر هم در جایی این مشکل حل نشد آن را در کمیته استانها مطرح کردند و علتهای عدم حل کلاسهای بالای 40 نفر را عنوان کردند. البته خیلی از کلاسها از طریق انتقال دانش آموز از مدرسه ای به مدرسه دیگر اصلاح شد.

ارزشیابی توصیفی شاخ 20 را شکست

به گزارش خبرنگار مهر مدیرکل دفتر خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی درباره فواید طرح ارزشیابی توصیفی گفت: با اجرای این طرح توانستیم شاخ غول 20 را در بین دانش آموزان و والدین آنها بشکنیم.

وی استرس زدایی از دانش آموزان و خانواده های آنان را یکی دیگر از مزایای طرح ارزشیابی توصیفی دانست و گفت: اگرچه در ابلاغ این طرح در سال جاری عنوان شده بود که فقط در 30 درصد از کلاسهای پایه اول ابتدایی اجرا شود ولی در 50 درصد از کلاسها اجرا شد و 439 هزار دانش آموز کلاس اولی در قالب 20 هزار و 464 کلاس اول ابتدایی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی با بیان اینکه 16 هزار و 874 معلم در اجرای این طرح نقش دارند درباره اعتبارات هزینه شده در اجرای این طرح گفت: تنها 300 میلیون تومان صرف کلاسهای ضمن خدمت معلمان شده است که البته استانها نیز در این زمینه اعتباراتی داشته اند.