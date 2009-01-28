25 طرح برای شهرستان ثلاث و باباجانی به دولت پیشنهاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی هاشمی نیا صبح چهارشنبه درحاشیه سفر معاون رییس جمهور به این شهرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات دور اول سفر رییس جمهور به استان در خصوص شهرستان ثلاث باباجانی، اظهار داشت: در سفر اول رئیس جمهور به استان 11مصوبه با اعتبار نه میلیارد و 975 میلیون تومان در بخش های مختلف برای این شهرستان به تصویب رسید.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این مصوبات گفت: اکثر این پروژه های مذکور دارای پیشرفت فیزیکی صد درصد بوده و میانگین پیشرفت کلی آنها 85 درصد است.

هاشمی نیا با تشریح جزئیات این مصوبات گفت: در بخش نیرو احداث پست 20/63 کیلوولت برق شهرستان ثلاث در حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، همچنین مطالعه سد حواسان که درحال حاضرعملیات مطالعاتی آن به اتمام رسیده نیز آماده آغازعملیات اجرایی است.

وی افزود: در بخش علوم وتحقیقات وفناوری راه اندازی دانشگاه پیام نور در رشته های حقوق،جغرافیا ،‌علوم تربیتی به اتمام رسیده است.

‌فرماندارثلاث باباجانی تصریح کرد: در بخش صنایع و معادن بررسی انجام ناحیه صنعتی در مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و ارائه نتیجه طرح در هیئت وزیران دربخش مربوطه انجام شده است.

هاشمی نیا با اشاره به دیگر مصوبات سفر اول رییس جمهور گفت: کمک به شهرداری جهت خرید ماشین آلات مورد نیاز به طور کامل انجام شده و هم اکنون این ماشین آلات در حال بهره برداری هستند.

وی با تشریح مصوبات در بخش کشاورزی نیز اظهار داشت: در بخش جهاد کشاورزی ادامه پروژه کانال های سنگی بتونی هلول ونیریژ یکی از پروژه های بسیار ثمر بخش برای این شهرستان بوده است.

‌فرماندارثلاث باباجانی با اشاره به تکمیل و تجهیز مرکز فنی و حرفه ای این شهرستان خاطر نشان کرد: انتظار می رود با اتمام پروژه های دور اول سفر و تصویب پروژه های جدید گامی اساسی در جهت توسعه این شهرستان برداشته شود.