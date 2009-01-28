مدیرعامل شرکت ماتریس کارا نماینده شرکت تولید کننده ماشین آلات چاپ ساکورایی ژاپن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم حضور این شرکت در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی گفت: ما هرساله به جز سالهایی که در نمایشگاه "دروپا شرکت" می‌کنیم در نمایشگاه چاپ ایران حضور داریم و هیچ مشکلی با برگزارکنندگان این نمایشگاه نداریم.

وی افزود: اگرچه اجاره بهایی که از ما طلب می‌کنند کمی گران است و در قبال پولی که می گیرند خدمات‌دهی آنچنانی عرضه نمی‌شود اما ما به جز سالهایی که در دوسلدورف شرکت می‌کنیم، در نمایشگاه چاپ تهران حاضر می‌شویم.

ناصری خاطرنشان کرد: نمایشگاه بین‌المللی "دروپا" نمایشگاه معتبری است که هر چهار سال یکبار در دوسلدورف آلمان برگزار می شود و بیش از 500 هزار نفر بازدید کننده دارد و اغلب شرکتهایی که در این نمایشگاه شرکت می‌کند مقرون به صرفه نمی‌بیند که همان سال در نمایشگاه چاپ دیگری شرکت کنند.

مدیر عامل شرکت ماتریس کارا ضمن مقایسه نمایشگاه چاپ ایران با نمایشگاههای چاپ دروپا، چین و هند تصریح کرد: به دلیل استقبال کمتر بازدیدکنندگان از نمایشگاه چاپ ایران طبیعی است که در چنین شرایطی فروش هم کمتر می‌شود بنابراین اغلب شرکتها به صرفه نمی بینند که در این نمایشگاه حضور داشته باشند.