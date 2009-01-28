درخواست رئیس جمهور پاکستان از اوباما برای اسقرار صلح در کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، زرداری در مقاله ای که از او در واشنگتن پست به چاپ رسیده می نویسد: آمریکا و اوباما نیاز دارند تا مجدداً روابط دو کشور را بر اساس همکاری برای صلح بلند مدت پایدار، ثبات و توسعه برنامه ریزی کنند.

وی همچنین از اوباما خواست تا برای حل مناقشه کمشیر بین هند و پاکستان کمک کند تا به این شیوه افراط گرایی از منطقه جنوب آسیا برداشته شود.

زرداری در مقاله خود آورده است: اوباما درک می کند که برای پاکستان شکست افراط گرایان باید همیشه در برنامه اش باشد. برای موفقیت دموکراسی پاکستان باید به لحاظ اقتصادی و سیاسی هم قابل اتکا و اطمینان باشد.

وی می نویسد: پاکستانی که بلحاظ سیاسی و اقتصادی باثبات باشد به نفع منافع استراتژیک آمریکا در طولانی مدت در منطقه خواهد بود.

زرداری در این مقاله بر پرهیز از اظهارات تو خالی و برداشتن گام عملی برای حل تمامی مسائل منطقه تاکید کرده است.

رئیس جمهوری پاکستان گفت: در واقع وضعیت در پاکستان، افغانستان و هند بحرانی است اما این وضعیت فرصتی برای پیشرفت و اقدامات ابتکاری بشمار می رود.