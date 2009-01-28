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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۵۴

در مقاله ای عنوان شد؛

درخواست رئیس جمهور پاکستان از اوباما برای اسقرار صلح در کشمیر

عاصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از باراک اوباما همتای آمریکایی خود خواست تا برای بهبود روابط بین دو کشور و همچنین صلح در کشمیر تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زرداری در مقاله ای که از او در واشنگتن پست به چاپ رسیده می نویسد: آمریکا و اوباما نیاز دارند تا مجدداً روابط دو کشور را بر اساس همکاری برای صلح  بلند مدت پایدار، ثبات و توسعه برنامه ریزی کنند.

وی همچنین از اوباما خواست تا برای حل مناقشه کمشیر بین هند و پاکستان کمک کند تا به این شیوه افراط گرایی از منطقه جنوب آسیا برداشته شود.

زرداری در مقاله خود آورده است: اوباما درک می کند که برای پاکستان شکست افراط گرایان باید همیشه در برنامه اش باشد. برای موفقیت دموکراسی پاکستان باید به لحاظ اقتصادی و سیاسی هم قابل اتکا و اطمینان باشد.

وی می نویسد: پاکستانی که بلحاظ سیاسی و اقتصادی باثبات باشد به نفع منافع استراتژیک آمریکا در طولانی مدت در منطقه خواهد بود.

زرداری در این مقاله بر پرهیز از اظهارات تو خالی و برداشتن گام عملی برای حل تمامی مسائل منطقه تاکید کرده است.

رئیس جمهوری پاکستان گفت: در واقع وضعیت در پاکستان، افغانستان و هند بحرانی است اما این وضعیت فرصتی برای پیشرفت و اقدامات ابتکاری بشمار می رود.

کد مطلب 824500

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