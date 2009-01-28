از جدال استقلال بی "جان" تا دربی نصف جهان/ در انتظار نبردهای تماشایی

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای آغازین هفته بیست و چهارم ملوان بندرانزلی در خانه از پیکان پذیرایی می کند، ابومسلم مشهد در ورزشگاه ثامن الائمه میزبان فولادخوزستان خواهد بود و راه آهن و داماش در ورزشگاه اکباتان مقابل هم صف آرایی می کنند.

ملوان - پیکان

ملوان و پیکان شرایطی کاملا متفاوت دارند. ملوان این روزها احیا شده و روندی صعودی را در پیش گرفته است اما پیکان در شرایطی کاملا بحرانی هفته به هفته در جدول نزول می کند. برای اصغر مدیرروستا که تیمش از صدرنشینی در لیگ برتر به کمرکش جدول نزول کرده است، بازی با ملوان می تواند آزمون آخر باشد. تحمل نهمین شکست فصل در انزلی شاید کاسه صبر مدیران پیکان را لبریز کند.

ابومسلم - فولاد

بهترین تیم چهار هفته اخیر لیگ برتر بدون شک ابومسلم مشهد بوده است. تیمی که در اصفهان ذوب آهن را شکست می دهد، به راحتی سه گل به استقلال اهواز می زند و در خانه غیرقابل مهار نشان می دهد، قطعا شرایطی مطلوب و ایده ال دارد. این تیم پس از کسب چهار پیروزی پی در پی این هفته در مشهد میزبان فولادخوزستان است. تقابل فولادی که با شکست برق شیراز از بحران فاصله گرفته است با ابومسلم می تواند روز نخست از هفته بیست و چهارم لیگ برتر را داغ و جذاب کند.

راه آهن - داماش

راه آهن پله پله در جدول رده بندی لیگ برتر صعود می کند و دیگر یک تیم کاندیدای سقوط نیست. این تیم در ایستگاه بیست و چهارم لیگ برتر میزبان داماش است. داماشی که برای رهایی از سقوط انتحاری بازی می کند می تواند حریف خطرناکی برای یاوری و شاگردانش باشد.

در دیدارهای روز شنبه هم استقلال تهران در شرایطی که جانواریو را در اختیار ندارد به مصاف استقلال اهواز می رود و پرسپولیس با پیام روبرو می شود. ضمن اینکه سپاهان و ذوب آهن یک نبرد تماشایی را در اصفهان به نمایش خواهند گذاشت.

- اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه -11/11/87

* ملوان بندرانزلی - پیکان قزوین، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مسعود فرح نیا و بهرام نقوی، داورچهارم: بابک وسیله بر، ناظر داوری: زاهد بحرینی

* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: سعید بخشی زاده، کمک‌ها: علی یزدانی و بهرام کیانی، داورچهارم: مختار مهدوی، ناظر داوری: سعید بطائی

* راه آهن شهرری - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: علی موغلی و مهدی عالیقدر، داورچهارم: محمدحسین مرادی، ناظر داوری: عبداله با عزم

شنبه - 12/11/87

* استقلال اهواز- استقلال تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی اهواز

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: رسول فروغی و حسین خانبان، داورچهارم: اسماعیل عامری، ناظر داوری: محمد تولائی

* پاس همدان - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و منوچهر بیات، داورچهارم: بهروز رنجبر، ناظر داوری: ایرج نظری

* صبای قم - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: سعید مظفری زاده، کمک‌ها: صادق نوری و حمید غمزه، داورچهارم: عبدالحسین ایازی، ناظر داوری: ابراهیم میرزا بیگی

* برق شیراز - سایپا کرج، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: سعادت باغبان، کمک‌ها: صفدر احمدی و حمید نظری، داورچهارم: محمد حسن شهریارپناه، ناظر داوری: نادر جعفری

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن، ساعت 14:30، ورزشگاه فولاد شهراصفهان

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: جواد تقی پور و حیدر شکور، داورچهارم: مهرداد ذهبی، ناظر داوری: محمد فنایی

* پرسپولیس - پیام خراسان، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی تهران

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مجید ویشگاهی، داور چهارم: رضا کرمانشاهی، ناظر داوری: بهرام مهر پیما