تغییرات بودجه 88 در مجلس حداکثر 4 درصد/ افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره عملکرد مالی دولت در 10 ماهه اول امسال گفت: در این مدت تحقق منابع درآمد بیش از رقم مصوب بودجه بوده است.

وی افزود: واگذاری تملک داراییهای مالی دولت در سال جاری 100 درصد تحقق می یابد، ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی دولت در 10 ماهه اول امسال بیش از رقم مصوبه بودجه ای محقق شده است. ممبینی پیش بینی کرد میزان درآمد مالیاتی دولت در سالجاری بیش از 23 هزار و 500 میلیارد تومان برسد.

پرداخت 100 درصد یارانه در سالجاری

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری همچنین از پرداخت 100 درصد یارانه و حقوق و مزایای در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: میزان تحقق اعتبارات عمرانی در بخش ویژه، آب مرزی و پژوهشی 100 درصد خواهد بود، ضمن اینکه مابقی اعتبارات عمرانی تحقق 70 درصد خواهد داشت.

تغییرات بودجه 88 درمجلس حداکثر 4 درصد

خبرنگار مهر سئوال کرد: باتوجه به بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال 88، چه میزان تغییرات در مجلس پیش بینی می شود؟ که ممبینی پاسخ داد: تاکنون تغییرات بودجه در مجلس حدود 2 تا 3 درصد بوده است و پیش بینی ما این است که حداکثر تغییرات بودجه 88 در مجلس 4 درصد باشد.

ممبینی تاکید کرد: منابع و مصارف بودجه 88 از استحکام بالاتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار است.

افزایش حقوق کارمندان

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده اظهارداشت: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت در سال آینده به طور متوسط 25 تا 30 درصد افزایش می یابد.

به گفته ممبینی، دولت برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش بازنشستگان 4000 میلیارد تومان و در بخش شاغلان 5000 میلیارد تومان در بودجه 88 پیش بینی کرده است.

بودجه 88 بدون کسری به مجلس رفت

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در عین حال گفت: اگر تکالیف جدیدی به دولت حکم نشود، لایحه بودجه 88 بدون کسری خواهد بود.

کاهش 22 میلیارد دلاری برداشت از ذخیره ارزی

وی همچنین اعلام کرد: برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی از 36 میلیارد دلار رقم سال جاری به 14 میلیارد دلار در بودجه 88 کاهش یافته است.

30 میلیارد دلار حداقل درآمد نفت

ممبینی تصریح کرد: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت با محاسبه نفت 37.5 دلار و صادرات روزانه 2.2 میلیون بشکه در روز حدود 30 میلیارد دلار برآورد می شود.

یارانه کالاهای اساسی افزایش یافت

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری تقویت یارانه کالاهای اساسی در بودجه 88 را مورد اشاره قرار داد و گفت: میزان این نوع یارانه نیز از 6000 میلیارد تومان در سال جاری به 7100 میلیارد تومان در بودجه 88 در نظر گرفته شده است.