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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۹

پروژه انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد توسط رئیس جمهور به بهره برداری می رسد

پروژه انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد توسط رئیس جمهور به بهره برداری می رسد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهار محال و بختاری از افتتاح پروژه انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور در 12 بهمن ماه خبر داد.

رجبعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: پروژه انتقال آب از چشمه کوهرنگ به شهرکرد از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور در 12 بهمن ماه  سال جاری افتتاح و مردم شهرکرد وروستاهای مسیر انتقال این پروژه از آب شرب معدنی استفاده می کنند.

وی همچنین با اشاره به بهره برداری از 708 طرح و پروژه در دهه فجر انقلاب اسلامی امسال اظهار داشت: برای این طرحها افزون بر چهار هزار و 823 میلیارد ریال هزینه شده است.

میزان سرمایه گذاری انجام شده درپروژه انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد ‪ 740‬میلیارد ریال می باشد و طول خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد ‪ ۱۰۳‬کیلومتر است.

افزون بر‪ ۲۳۴‬هزار نفر در شهرها و روستاهای در مسیر طرح انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد از نعمت آب شرب این طرح برخوردار می شوند.

 با انتقال آب کوهرنگ به مرکز چهارمحال و بختیاری مردم ازآب شرب آشامیدنی با کیفیت بالا که در حد آب معدنی می باشد، برخوردار می شوند.

کد مطلب 824508

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