پروژه انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد توسط رئیس جمهور به بهره برداری می رسد

رجبعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: پروژه انتقال آب از چشمه کوهرنگ به شهرکرد از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور در 12 بهمن ماه سال جاری افتتاح و مردم شهرکرد وروستاهای مسیر انتقال این پروژه از آب شرب معدنی استفاده می کنند.

وی همچنین با اشاره به بهره برداری از 708 طرح و پروژه در دهه فجر انقلاب اسلامی امسال اظهار داشت: برای این طرحها افزون بر چهار هزار و 823 میلیارد ریال هزینه شده است.

میزان سرمایه گذاری انجام شده درپروژه انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد ‪ 740‬میلیارد ریال می باشد و طول خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد ‪ ۱۰۳‬کیلومتر است.

افزون بر‪ ۲۳۴‬هزار نفر در شهرها و روستاهای در مسیر طرح انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد از نعمت آب شرب این طرح برخوردار می شوند.

با انتقال آب کوهرنگ به مرکز چهارمحال و بختیاری مردم ازآب شرب آشامیدنی با کیفیت بالا که در حد آب معدنی می باشد، برخوردار می شوند.

