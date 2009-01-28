انتخابات نظام صنفی رایانه ای برگزار شد / سه نفر منتخب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه از میان 5 کاندیدای پیشنهادی برای ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور پس از اخذ رای 3 نفر انتخاب شدند.

پرویز رحمتی مدیر عامل شرکت نرم افزاری رایورز با 19 رای به عنوان پیشنهاد اول، محمود رضا خادمی مدیرعامل شرکت اینترنتی آزادنت با 13 رای به عنوان دومین پیشنهاد و باقر بحری مدیر طرح و توسعه شرکت سخت افزاری سازگار ارقام با 7 رای به عنوان سومین پیشنهاد معرفی شدند.

تعداد اعضای حاضر و دارای حق رای در جلسه 20 نفر بودند که همگی آرای خود را ارائه کردند.

اسامی این افراد برای تعیین فرد نهایی به رئیس جمهور ارسال می شود. اسامی منتخبان و اعضای پیشنهادی امروز برای رئیس جمهور ارسال می شود.