75 درصد موارد خودکشی در ایران اعلام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کمیته پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت که در سمینار وضعیت خودکشی در ایران و راههای پیشگیری از آن سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: در بسیاری از موارد خودکشی را تصادف یا موضوعات دیگر جلوه می دهند و افراد از این که انگ خودکشی به اعضای خانواده و یا فامیل آنها داده شود احساس شرمندگی می کنند.

سید مهدی حسن زاده با اشاره به این موضوع که خودکشی یک مسئله پیچیده و چند بعدی است تصریح کرد: باید هشدارهای افراد را در مورد خودکشی جدی گرفت که چرا اغلب افرادی که اقدام به خودکشی می کنند از ماهها قبل راجع به آن حرف می زنند و ما مواردی را داشته ایم که افراد خانواده فرد خودکشی کرده اعتراف کردند که باورشان نمی شده است که این فرد می خواهد خودکشی کند.