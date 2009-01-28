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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۵۴

حسن زاده :

75 درصد موارد خودکشی در ایران اعلام نمی شود

مسئول کمیته پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت گفت: با توجه به مسائل فرهنگی و پیچیدگیهای اجتماعی در ایران 75 درصد از موارد خودکشی اعلام نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کمیته پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت که در سمینار وضعیت خودکشی در ایران و راههای پیشگیری از آن سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: در بسیاری از موارد خودکشی را تصادف یا موضوعات دیگر جلوه می دهند و افراد از این که انگ خودکشی به اعضای خانواده و یا فامیل آنها داده شود احساس شرمندگی می کنند.

سید مهدی حسن زاده با اشاره به این موضوع که خودکشی یک مسئله پیچیده و چند بعدی است تصریح کرد: باید هشدارهای افراد را در مورد خودکشی جدی گرفت که چرا اغلب افرادی که اقدام به خودکشی می کنند از ماهها قبل راجع به آن حرف می زنند و ما مواردی را داشته ایم که افراد خانواده فرد خودکشی کرده اعتراف کردند که باورشان نمی شده است که این فرد می خواهد خودکشی کند.

کد مطلب 824515

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