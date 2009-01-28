برگزیدگان فرهنگستان علوم پزشکی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر سال 87 امروز در محل فرهنگستان علوم پزشکی کشور با حضور اعضای فرهنگستان، مشاور وزیر بهداشت و پژوهشگران برگزیده برگزار شد.

در این مراسم دکتر ایرج فاضل رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور با ابراز امیدواری نسبت به ادامه برنامه تقدیر از پژوهشگران تاکید کرد: از دکتر هادوی به عنوان بنیانگذار این جایزه تشکر می کنیم و در صورتی که پژوهشگران پیشنهادی برای تغییر این نوع جایزه داشته باشند می توانند به فرهنگستان ارائه کنند.

در دومین دوره اعطای جایزه فرهنگستان علوم پزشکی کشور، دکتر ناصر سیم فروش رتبه اول گروه علوم بالینی، دکتر حمید احمدیه رتبه دوم گروه علوم بالینی، دکتر محمدرضا مسجدی رتبه سوم گروه علوم بالینی، دکتر حسین استکی رتبه اول گروه علوم پایه، دکتر سیما رافتی رتبه دوم گروه علوم پایه و دکتر سیدجواد مولی رتبه سوم گروه علوم پایه را کسب کردند.

در این دوره از جایزه فرهنگستان علوم پزشکی کشور به ترتیب به نفرات اول 50 میلیون ریال، به نفرات دوم 40 میلیون ریال و به نفرات سوم 30 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس فرهنگستان اعطا شد.