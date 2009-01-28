استان کرمانشاه نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما لحظاتی پیش قبل از سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم کرمانشاه که از ساعت ها پیش در استادیوم آزادی منتظر ورود دکتر احمدی نژاد بودند ضمن خیر مقدم به ایشان و هیئت دولت اظهار داشت: انتظار می رود هیئت دولت با توجه به مشکلات استان توجه خاصی به امور جوانان، رفع مشکل بیکاری و مسکن و بویژه ازدواج جوانان نمایند.

وی افزود: استان کرمانشاه قطب غرب کشور است و از دیرباز در خط مقدم دفاع از حریم امامت و ولایت بوده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به نیازهای مختلف استان خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: با توجه به آگاهی و اشرافیت شما توقع می رود عنایت ویژه ای به این استان داشته باشید.