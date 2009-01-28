مسئولان در حرف به پژوهش علاقه دارند/ تنها 24 دانشگاه تولید علمی موثر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده امروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به رشد ایران در حوزه تولیدات علمی علوم پزشکی اضافه کرد: همچنین امیدواریم که افراد دیگری همچون دکتر هادوی در جوایز علمی فرهنگستان علوم پزشکی مشارکت کنند و جایزه های متعددی در رشته های دیگر نیز طراحی شود.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت پژوهشی کشور در حوزه علوم پزشکی گفت: خوشبختانه روند تولیدات علمی رو به افزایش است و شتاب چشمگیری نیز داشته و علاوه بر آن هم تعداد ارجاعات به مقالات افزایش یافته که نشان می دهد سودمندی و کیفیت مقالات نیز افرایش داشته است.

ملک زاده گفت: 35 درصد تولیدات علمی کشور در حوزه علوم پزشکی و بهداشتی صورت گرفته است که در مقایسه با کشورهای منطقه در فاصله زیادی از سایر کشورها در رتبه دوم قرار داریم.

وی یادآور شد: در فاصله سالهای 96 تا 2006 ایران با توجه به میزان تولیدات علمی در رتبه 42 قرار داشت اما این رتبه در فاصلله سالهای 99 تا 2009 به رتبه 38 ارتقا یافت. البته با وجود رشد تعداد مقالات ایرانی در ISI به عنوان یکی از نمایه های معتبر بین المللی هنوز میزان ارجاع و استناد به مقالات ایرانی نسبت به سایر کشورهای منطقه کم است.

معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی کشور با اشاره به معیار H.index به عنوان یک معیار مناسب در ارزیابی گفت: عدد این معیار بیانگر تعداد مقالات محقق و تعداد موارد استناد به آن است که در نمایه های بین المللی به ثبت رسیده است. این معیار می تواند در کشور به خوبی مورد استفاده قرار گیرد تا میزان سودمندی یک مقاله مشخص شود. در واقع ما متوجه می شویم که محقق ما چه تعداد مقاله نوشته و مقالات آن چند بار مورد استفاده دیگران قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر بالاترین میزان H.index مربوط به کشور آمریکا است و پس از آن کشورهای انگلستان، ژاپن، آلمان و چین در رتبه های بعدی قرار دارند و ایران نیز در این معیار در گروه پزشکی و غیر پزشکی در رتبه 65 قرار دارد.

ملک زاده با اشاره به شتاب بیشتر علوم پزشکی در تولید مقالات نسبت به علوم مهندسی و غیره یادآور شد: تعداد مقالات علوم پزشکی کشور بیشتر از سایر حوزه های علمی است اما با توجه به بررسی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده است از میان 12 هزار عضو هیئت علمی علوم پزشکی تنها یک هزار و 900 عضو هیئت علمی دارای H.index هستند که نشان می دهد که این افراد تنها یک مقاله که یک بار مورد استناد بین المللی قرار گرفته، منتشر شده است.

وی اضافه کرد: در بررسی معاونت تحقیقات مشخص شده است که اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شیراز بیشترین میزان مقالات با بالاترین ارجاعات را داشتند.

معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی کشور با اشاره به ضرورت یافتن سودمندی تحقیقات و سوق یافتن مقالات به این سو خاطرنشان کرد: در یک بررسی بین المللی در مجله نیچر ایران با توجه به تعداد مقالات و سودمند بودن و نتیجه بخش بودن این مقالات رتبه سی ام را در جهان دارا است و در حالیکه در این بررسی تنها 14 مقاله بررسی شده است نشان می دهد که محققان خوب با مقالات خوب هستند که می توانند رتبه ایران را در جهان ارتقا بخشند.

وی با اشاره به لزوم کمک به مجلات علوم پزشکی برای انتشار به زبان انگلیسی و تلاش برای نمایه شدن این مجلات در نمایه نامه های بین المللی یادآور شد: رتبه ترکیه به دلیل وجود مجلات انگلیسی زبان و نمایه شدن این مجلات ارتقا یافته است و با وجود اینکه ایران 156 مجله علوم پزشکی دارد اما تنها 29 مجله در ISI و مدلاین حضور دارند در حالیکه ترکیه 130 مجله پزشکی دارد که 43 مجله آن در نمایه نامه های بین المللی نمایه شده اند.

ملک زاده با اشاره کمبود اعتبارات برای تحقیقات کشور تاکید کرد: تنها در صورتی که بتوانیم به اهداف ترسیم شده در برنامه پنجم توسعه در سهم 2 درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی دست پیدا کنیم می توانیم امیدوار باشیم که تحقیقات در کشور رشد می کند.

وی با انتقاد از کاهش بودجه مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی گفت: در سال جاری به دلیل کسری بودجه 35 درصد از میزان بودجه ای که باید به مراکز تحقیقاتی اختصاص یابد، کاسته شد و این مشکلاتی را برای مراکز ایجاد کرد.

معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی کشور اضافه کرد: در کشور ما مسئولان همه به پژوهش علاقه دارند و از آن حرف می زنند اما در عمل بودجه ای که به تحقیقات اختصاص نمی دهند.

وی با اشاره به نقش موثر دانشگاهها در حمایت از تحقیقات گفت: در کل کشورهای اسلامی یک هزار و 799 دانشگاه وجود دارد که ایران با 170 دانشگاه در مقابل ترکیه با 94 دانشگاه از تولیدات علمی کمتری برخوردار است و این نشان می دهد که در ایران تنها 24 دانشگاه تولیدات علمی موثر دارند و در ترکیه بیش از دو سوم دانشگاهها (70 دانشگاه) تولیدات علمی دارند.

ملک زاده گفت: یکی از الزامات دانشگاههای کشور برای رسیدن به تحقیقات خوب و موثر این است که آزمایشگاه های حیوانی مجهز و تجهیزات مناسبی داشته باشند.

وی در خصوص معیار بررسی تولیدات علمی کشور یادآور شد: ما در فرهنگستان تنها به تعداد مقالات توجه نکرده ایم بلکه سودمندی و میزان تحول ناشی از این تحقیقات را نیز در نظر گرفته ایم و همچون روشی که در انتخاب برترین ها در نوبل بکار می رود، در ابتدا برخی از مقالات پر استناد را که در نمایه های معتبر منتشر شده را انتخاب کردیم و پس از داوری در نهایت برگزیده ها را انتخاب کردیم.