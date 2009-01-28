محمد البرادعی شبکه BBC را بایکوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "محمد البراداعی" مصاحبه از قبل برنامه ریزی شده خود با شبکه خبری بی.بی.سی را به دلیل آنکه این شبکه از پوشش برنامه کمک برای مردم غزه خودداری کرده بود، لغو کرد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در بیانیه ای که به روزنامه گاردین ارسال کرده به شدت از اقدام شبکه بی.بی.سی نسبت به بی توجهی به وضعیت ستمدیدگان غزه انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده : اقدام مدیران بی.بی.سی در عدم پخش برنامه حمایت و کمک به مردم غزه که قربانیان جنایت علیه قوانین بشری بودند واقعا سوال برانگیز است.

به گزارش مهر، کمیته رسیدگی فوری به فجایع غزه که یک کمیته تشکیل شده ازسازمانهای خیریه برای کاهش رنج مردم غزه است، از بی بی سی و چند شبکه دیگر انگلیسی خواسته بود تا درخواست جمع آوری کمک برای مردم غزه را پخش کنند، اما این شبکه ها با توجیه های مختلف از پخش آن طفره رفته اند.

بی بی سی توجیه خود درپخش نکردن درخواست سازمانهای خیریه برای کمک به مردم غزه را طبیعی نبودن این فاجعه عنوان کرده و مدعی شده است : میان بلایای طبیعی و جنگ تفاوت زیادی وجود دارد و ما نمی خواهیم بی طرفی خود را درباره مسائل فلسطین از دست بدهیم.