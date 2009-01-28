تدوین اطلس نوآوری جهان اسلام/ برگزاری کنگره جهانی علوم اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین محمدی دوستدار امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی (ismo) در آذر ماه سال 77 طی تفاهم نامه وزارت علوم با مرکز بین المللی فیزیک نظری قرار شد برنامه های علمی بین ایران و این مرکز برقرار کند که در سال 88 به دلیل تغییر ساختار وزارت علوم این مرکز هم تحت عنوان مرکز مطالعات به فعالیت خود ادامه داد.

وی خاطر نشان کرد: پشتیبانی از پژوهشگران و محققان کشور از مهمترین اهداف این مرکز است. برنامه جندی شاپور که توسط ایران و فرانسه برگزار می شود و حمایت 15 تا 20 پروژه دو سالانه از برنامه هایی است که در مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی پیش بینی شده است.

رئیس مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه های مرکز مطالعات ICRP یا برنامه تحقیقات مشترک بین کشورها است. در این برنامه سالانه 20 پروژه مورد حمایت مرکز مطالعات قرار می گیرد.

دوستدار ادامه داد: حمایت از کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی و پشتیبانی از سفرهای دانشجویان به خصوص در مقطع دکتری از دیگر اقدامات این مرکز است که در قالب بازدید از کشورها و سفر به صورت مستقل صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی چند برنامه را نیز مستقیما در دست اجرا دارد که از جمله آنها می توان به "سزامی" یا طرح شتابگر الکترونیکی و "سرن" برنامه مشترک ذرات بنیادی اشاره کرد.

رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی با اشاره به برنامه های آینده این مرکز گفت: تشکیل کمیسیون ملی شتابگر که نقش موثری در پیشرفت علوم پایه به خصوص فیزیک در کشور دارد و برگزاری کنگره جهانی علوم اسلام برای نشان دادن سوابق علمی مسلمین و دستاوردهای علوم حاضر از جمله برنامه های این مرکز در آینده ای نزدیک خواهد بود.

دوستدار افزود: ismo مرکز مطالعاتی است که مانند سایر پژوهشگاهها زیر نیز وزارت علوم فعالیت کرده و بودجه خود را دریافت می کند. بودجه ای که به مرکز مطالعات ارائه می شود در دو بخش بودجه مرکز و بودجه انجام کارهای مطالعاتی و پشتیبانی است که در مجموع در حدود دو میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: از سال گذشته مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی سعی در خودکفائی و تامین بخشی از هزینه ها به صورت خودکفا داشته است.