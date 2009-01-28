عدم فعالیت بیمارستان بناب به دلیل نبود اشتراک برق

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، حسین خلیل مرد پیش از ظهر امروز در بازدید از پروژه بیمارستان بناب افزود: پروژه بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان بناب احداث شده و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آماده واگذاری به وزارت بهداشت و درمان است.

وی در عین حال یادآور شد: درحالیکه این بیمارستان آماده واگذاری است اما دو سال است که تلاش ما برای دریافت اشتراک برق این مرکز به نتیجه نرسیده است.

خلیل مرد یادآور شد: این درحالی است که در سال 1383 نیز مبلغ 194 میلیون تومان برای این امر به اداره برق پرداخت نموده ایم.

وی عدم تحویل ساختمان بیمارستان بناب را ناشی از عدم دریافت اشتراک برق خواند و افزود: 40 درصد امر تحویل کار مربوط به راه اندازی موتور خانه بیمارستان می شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی تاکید کرد: در صورتی که برق مورد نیاز تامین شود دو ماه بعد بیمارستان تحویل می شود.

شهرستان 125 هزار نفری بناب در 127 کیلومتری جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.