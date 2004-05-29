تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال جاري افزايش خواهد يافت

رييس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : پيش بيني شده است در سال 83 پرداخت مقرري بيكاري 340 ميليارد تومان براي سازمان تامين اجتماعي هزينه در بر داشته باشد كه در حدود 100 ميليارد تومان آن را دولت تامين خواهد كرد .

احمد پايور در ادامه افزود : 220 هزار نفر در سال 82 از سازمان تامين اجتماعي مقري بيمه بيكاري دريافت نموده اند و اين در حالي است كه در حدود 200 ميليارد تومان اعتبار در اين خصوص صرف شده است .

وي با اشاره به اينكه در سال گذشته تعداد مردان مقرري بگير بيش از زنان بوده است ، افزود : 13 درصد از 220 هزار نفري كه در سال 82 از سازمان مقرري بيكاري دريافت كرده اند را زنان و مابقي آنان را مردان تشكيل مي داده است .

رييس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد :

اعتباري كه در سال گذشته براي پرداخت مقرري بيمه بيكاري درنظر گرفته شده بود، متناسب با تعداد مقرري بيگران نبود و سازمان از طرق مختلف از جمله كمك دولت توانست مقرري بيكاران را پرداخت كند .