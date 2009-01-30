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۱۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

پرداخت 103 میلیارد ریال مستمری به مدجویان کمیته امداد خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در نه ماهه نخست امسال 103 میلیارد و 280 میلیون ریال مستمری به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است.

تبارک سبحانی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 34 هزار و 222 خانوار زیر پوشش کمیته امداد این استان، از خدمات مستمری و دیگر خدمات این نهاد بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه 10 درصد از مددجویان زیر پوشش در این استان مستمری بگیر هستند ، اظهار داشت: این رقم از مستمری بگیران  در کشور 5/7 درصد است که این مطلب نشان دهنده افزایش افراد تحت پوشش این نهاد است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی خاطر نشان کرد: گروه هدف این نهاد کهنسالان و از کارافتادگان هستند که توانایی کار کردن نداشته باشند و نیز سایر نیازمندانی که در پی توانمند سازی و خودکفایی خود هستند.

هم اکنون37  هزار و 850 نفر نیازمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از خدمات این نهاد بهره مندند.

 

کد مطلب 824537

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