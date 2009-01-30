پرداخت 103 میلیارد ریال مستمری به مدجویان کمیته امداد خراسان شمالی

تبارک سبحانی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 34 هزار و 222 خانوار زیر پوشش کمیته امداد این استان، از خدمات مستمری و دیگر خدمات این نهاد بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه 10 درصد از مددجویان زیر پوشش در این استان مستمری بگیر هستند ، اظهار داشت: این رقم از مستمری بگیران در کشور 5/7 درصد است که این مطلب نشان دهنده افزایش افراد تحت پوشش این نهاد است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی خاطر نشان کرد: گروه هدف این نهاد کهنسالان و از کارافتادگان هستند که توانایی کار کردن نداشته باشند و نیز سایر نیازمندانی که در پی توانمند سازی و خودکفایی خود هستند.

هم اکنون37 هزار و 850 نفر نیازمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از خدمات این نهاد بهره مندند.