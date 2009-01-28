افتتاح یک پروژه ملی در بیرجند توسط رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن‌زاده صبح امروز در بازدید از پروژه بلوار شهید ناصری افزود: این بلوار شنبه 12بهمن ساعت 14 با حضور گرم مردم بیرجند در اولین روز از دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می ‌رسد.

وی پروژه بلوار شهید ناصری را از پروژه‌های ملی دانست که با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی احداث شده است.

شهردار بیرجند تصریح کرد: بلوار شهید ناصری دو هزار و 450 متر طول و 100 متر عرض دارد که با احتساب فضای سبز 180 هزار متر مکعب خاکبرداری و 140هزار متر مکعب خاکریزی برای آن شده و پل سه دهنه‌ای نیز با ارتفاع هشت متر روی رودخانه کبوترخان در مسیر این پروژه احداث شده است.

محسن‌زاده خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از بلوار شهید ناصری شمال شهر به ویژه اراضی طرح 110 هکتار مسکونی و کارگاهی از بن بست خارج و امکان ارتباط شمال شهر به مرکز و شرق و جنوب و جنوب شهر به صورت سریع‌ تر و روان‌تر میسر می‌ شود که خود در کاهش معضلات ترافیکی شهر بیرجند نقش بسزایی خواهد داشت.

وی یادآورشد: این بلوار در امتداد خیابان غفاری حد فاصل خیابان قرنی و بلوار امام رضا (ع) احداث شده است.



