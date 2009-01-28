انعقاد قرارداد 125 میلیارد ریالی برای توسعه مجتمع های قالیبافی

به گزارش خبرنگار مهر، طی موافقتنامه مرکز ملی فرش ایران با بانک توسعه صادرات، 125 میلیارد ریال اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات برای ایجاد و توسعه مجتمع های قالیبافی و کمک به طرحهای تولیدی مرتبط با فرش دستباف اختصاص می یابد.

هماهنگی جهت معرفی یک هزار 415 طرح با سرمایه‌ گذاری مورد نیاز 210 میلیارد ریال به بانک عامل، پیگیری و حمایت از اتحادیه‌ های استانی و شرکتهای تعاونی جهت برگزاری مجامع عمومی در 21 استان و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها، همکاری جهت توسعه تعاونیهای فرش با وزارت تعاون و انجام بازدیدهای نظارتی از استانها جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به تسهیلات و اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری از جمله مهمترین اقدامات حمایتی مرکز ملی فرش ایران در سال جاری بوده است.

تنظیم و ابلاغ شیوه‌ نامه صدور کارت شناسایی قالیبافی و حرفه های مرتبط با فرش دستباف، تنظیم دستورالعمل نظارت بر تشکلهای تعاونی (اتحادیه مرکزی، اتحادیه‌ های استانی و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی) که در مرحله اظهار نظر استانها است.

پیگیری برای تحقق درخواستهای متقاضیان مرتبط با فرش در خصوص سفرهای دوره ‌ای هیئت دولت نیز بخش دیگری از تلاشهای این مرکز به منظور حمایت از فعالان حوزه فرش دستباف است.

همچنین پیگیری تصویب طرح ملی جمع‌ آوری پشم دباغی و تخصیص تسهیلات به مبلغ 65 میلیارد ریال به این منظور که 30 میلیارد ریال آن از بودجه سال جاری و بقیه از بودجه سال 88 تامین خواهد شد از جمله این اقدامات بوده است.