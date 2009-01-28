تعیین سن ماه با استفاده از ذرات معدنی یافته شده در نمونه سنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موفق به شناسایی ماده زیرکن- ماده ای که به عنوان قدیمی ترین ماده معدنی که بر روی زمین یافته شده شناخته می شود- در میان صخره ای که توسط ماموریت آپولو 17 از سیاره ماه به زمین آورده شده است، شدند. این ذرات معدنی می توانند در تعیین سن دوره جامد شدن مواد مذاب سیاره ماه دانشمندان را راهنمایی کنند.

این ماده در زمان ماموریت آپولو 17 مورد مطالعه قرار نگرفت زیرا تکنولوژی بررسی این ذرات در آن تاریخ هنوز به وجود نیامده بود. تا کنون سن مقادیر یافت شده زیرکن در سنگهای قمری به 3.90 الی 4.35 بیلیون سال پیش تعلق دارد که این تاریخ با قدیمی ترین این ماده در زمین برابری می کند. با این حال بسیاری از این نمونه ها از مناطق پست ماه رسوب کرده اند- مکانی که پوسته آن در اثر ضربه های شهابسنگی تغییر شکل داده اند.

محققان دانشگاه تکنولوژی کورتین در استرالیا به تازگی موفق به یافتن نمونه ای از این ماده شده اند که به 4.42 بیلیون سال پیش تعلق داشته و از ارتفاعات ماه در نمونه سنگهای موجود رسوب کرده است. این به آن معنی است که ذرات زیرکن به دست آمده در اولین دوره متبلور شدن پوسته این سیاره طی دوره 100 میلیون ساله شکل گیری سیاره ماه، به وجود آمده است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به اعتقاد دانشمندان ذرات معدنی به دست آمده می توانند در تعیین سن ماه موثر واقع شوند. از گذشته ماه به عنوان سیاره ای شناخته می شد که از خاک و غبار ناشی از برخورد زمین و دیگر اجرام طی 10 الی 100 میلیون سال پس از شکل گیری منظومه خورشیدی به وجود آمده است.

به گفته محققان بر اساس محاسبات جدید پوسته ماه طی 90 میلیون سال شکل گرفته است و این تاریخ با سن ذرات زیرکن یافته شده در نمونه سنگهای یافته شده از سطح سیاره درخشان مطابقت دارد.