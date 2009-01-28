شهرک صنعتی سیاهکل 55 پروژه قرارداد شده دارد

فرماندار شهرستان سیاهکل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این شهرک 600 نفر بصورت مستقیم و 400 نفر نیز در پروژههای در حال ساخت فعالیت دارند.

وی ایجاد شهرک صنعتی در منطقه سیاهکل را یک نیاز اساسی دانست و افزود: اجرای طرحهای صنعتی در مناطقی که ظرفیتهای توسعه صنعتی دارند امری اجتناب‌ناپذیر است.

آقاجانزاده ادامه داد: منطقه سیاهکل به لحاظ تولید محصولات دامی و کشاورزی یکی از مناطق مهم استان است که می‌توان با ایجاد صنایع تبدیلی برای افزایش درآمد کشاورزان و بهره‌ برداران منطقه تلاش شود.

فرماندار سیاهکل اظهار داشت: ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات دامی و کشاورزی علاوه بر ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کشاورزان در رونق اقتصادی منطقه نیز مؤثر است.

آقاجانزاده در ادامه گرامیداشت دهه فجر را حرکتی در راستای حفظ انقلاب و دستاوردهای ‪ ۳۰ ‬ ساله عنوان کرد و افزود: با وجود همه تهدیدها و ترفندهای مختلف از سوی مخالفین نظام جمهوری اسلامی خوشبختانه این نظام توانسته استوار و با عزت به عمر پر برکت خود ادامه دهد.

فرماندار سیاهکل تبیین دستاوردهای انقلاب را به نسل جدید جامعه ضروری دانست و یادآورشد: این دستاوردها در قالب برنامه‌های متنوع و متعدد راهی برای آشنایی این نسل با انقلاب اسلامی است.