عدم تغییر در سیاست خاورمیانه ای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "رودولف چیملی" نوشت : جهان اسلام و جهان عرب منتظر عکس العملهای رئیس جمهوری جدید آمریکا می باشند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه حکومت جدید در آمریکا امیدهای محتاطانه ای را در خاورمیانه ایجاد کرده است، نوشت : اما نه در آن حد که این تفکر در منطقه ایجاد شود که اوباما از لحنهای جدیدی استفاده می کند که تا کنون از واشنگتن شنیده نشده است.

نویسنده در ادامه یاد آور شد : اوباما در اولین روزهای شروع ریاستش با روسای مهمترین کشورهای منطقه از جمله رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تماس گرفت اما با نماینده حماس و تهران ارتباطی برقرار نکرد.

در ادامه آمده است : این اقدامات اوباما برای نظر اکثریت در کشورهای عربی به عنوان علامتی برای یک دگرگونی اساسی در سیاستهای خاورمیانه ای آمریکا که تا کنون به خصوص بر حمایت بدون شرط از رژیم اشغالگر قدس مبتنی بود کافی نیستند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به سخنان اخیر لاریجانی رئیس مجلس کشورمان در جمع نمایندگان اشاره کرده که اظهار داشت : سکوت آمریکا در برابر اقدامات وحشیانه اسرائیل در نوار غزه به تصور تغییر و تحول درسیاستهای حکومت جدید در واشنگتن ضربه سختی وارد کرد.

لاریجانی همچنین اظهار داشت که به این ترتیب سایه ای تیره و تار بر قول و قرارهای اوباما مبنی بر اینکه آمریکا به دنبال یافتن راههای جدید برقراری ارتباط با کشورهای اسلامی بر اساس علایق مشترک و توجه متقابل می باشد، افتاد.

در ادامه این مطلب آمده است : بسیاری از اعراب نیز بدون اینکه اظهار کنند نظری همچون رئیس مجلس ایران درباره حکومت جدید در آمریکا دارند.

نویسنده در ادامه اظهار داشت : از آنجایی که حل مناقشات بین رژیم اشغالگر قدس و فلسطین بر اساس برداشتهای عمومی از شرایط برقراری صلح پایدار در خاورمیانه است ؛ برای بر آوردن این هدف جنبش حماس نیز باید در نظر گرفته شود. این جنبش اسلامی بر غزه تسلط داشته و پس از جنگ سه هفته ای اسرائیل، در کرانه باختری نیز اعتبار بیشتری بدست آورد. بنابر این تا زمانی که اوباما با حماس مذاکره نکند چیزی تغییر نخواهد کرد. برقراری رابطه با حماس غیر قابل اجتناب است.